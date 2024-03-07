邱太三打斷羅智強質詢　召委高金制止插話

內政委員會召委高金素梅。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月7日電（記者 鄭羿菲）賴清德在2024大選期間說出的“中華民國憲法”是災難”，7日成為中國國民黨“立委”羅智強與陸委會主委邱太三針鋒相對的問題，由於邱習慣性插話藍委提問，讓羅不滿地喊，主席，暫停時間，他沒有問，回答什麼？邱也不願落下風反駁，錯了，質詢是要即問即答。無黨籍“立法院”內政委員會召委高金素梅見火藥味升高，趕忙站起來制止雙方繼續你一言、我一語，並說，質詢委員希望問了才回應，當中不要插話，這應是基本的禮貌。



其實，“立法院”內政委員會6日邀請陸委會主委邱太三專案報告禁團令時，面對藍委徐欣瑩質詢，邱太三也頻頻插話，擔任主席的高金素梅也看不下去，出手發言制止邱太三“不打斷別人說話，是基本的禮貌”。



“立法院”內政委員會7日邀請陸委會主委邱太三、海基會董事長李大維報告業務概況，並備質詢。



羅智強詢問，“中華民國憲法”是災難，是誰講的？邱太三說，他沒特別記住。羅反諷身為民進黨“閣員”，連賴清德的話都不記得？就是賴清德講的，裝傻。邱第一度插話說，賴競選期間的說法，應該把後續說明也說清楚。羅也第一度喊出，主席，暫停時間，不要打斷我。

