王毅談朝鮮半島：需止戰止亂建和平機制

中共中央政治局委員、外交部長王毅（中評社 林艶攝） 外長記者會現場（中評社 林艶攝） 中評社北京3月7日電（記者 林艶）在7日的外長記者會上，外交部長王毅回應了有關朝鮮半島緊張局勢的提問，重申了中國政府在處理朝鮮半島問題上的立場。王毅表示，中方在半島問題上的立場是一貫的，所有努力集中到一點就是致力於半島地區的和平穩定和長治久安。當務之急是停止威懾施壓，擺脫輪番升級的對抗螺旋。根本之道是重啓對話談判，解決各方尤其是朝鮮方面的合理安全關切，推動半島問題的政治解決進程。



有記者提問，關於朝鮮半島問題，中國政府闡明了“堅持維護和平穩定、堅持實現無核化、堅持通過對話協商解決問題”的三大原則。中國政府仍堅持這三大立場嗎？另外，近期朝鮮半島緊張局勢不斷加劇，對此，中方的解決方案是什麼？



王毅表示，朝鮮半島問題延宕多年，病根是清楚的，就是冷戰殘餘猶存，始終沒有建立起和平機制，沒有從根本上解決安全問題。藥方也是現成的，就是中方提出的“雙軌并進”思路和“分階段、同步走”原則。



王毅說，當前半島局勢日趨緊張，這是中方不願看到的。世界已經够亂了，半島不應再次生戰生亂。誰要借半島問題開冷戰對抗的倒車，就要承擔歷史責任；誰要破壞地區的和平穩定，就會付出巨大代價。



王毅指出，中方在半島問題上的立場是一貫的，所有努力集中到一點就是致力於半島地區的和平穩定和長治久安。當務之急是停止威懾施壓，擺脫輪番升級的對抗螺旋。根本之道是重啓對話談判，解決各方尤其是朝鮮方面的合理安全關切，推動半島問題的政治解決進程。



（後方支援記者：袁曉麥 實習生：吳雨菲）