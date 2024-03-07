王毅：中國支持聯合國不斷改革完善

中共中央政治局委員、外交部長王毅（中評社 林艶攝） 中評社北京3月7日電 （記者 林艷）十四屆全國人大二次會議7日上午在梅地亞中心新聞發布廳舉行記者會，邀請中共中央政治局委員、外交部長王毅就“中國外交政策和對外關係”相關問題回答中外記者提問。王毅表示，近年來一系列危機挑戰一再警示我們，聯合國的作用只能加強、不能削弱；聯合國的地位必須維護，不能取代。同時，聯合國也需要與時俱進，不斷改革完善，適應國際政治經濟發展的新現實，提升發展中國家的代表性和發言權。大國尤其要承擔責任，推動聯合國包括安理會更好履職盡責，更有效凝聚全球共識，動員全球資源，協調全球行動。



有記者提問：我們注意到，當前全球性挑戰層出不窮，國際社會普遍期待聯合國發揮更大作用。同時，有些大國企圖繞開聯合國，組建自己的“小圈子”，對以聯合國為核心的國際體系造成衝擊。今年聯合國將召開未來峰會，明年將迎來聯合國成立80周年。請問外長，中方如何看待聯合國在國際事務中發揮的作用？對於聯合國改革和發展又有怎樣的主張？



王毅：中方始終認為，世界衹有一個體系，就是以聯合國為核心的國際體系；衹有一種秩序，就是以國際法為基礎的國際秩序；衹有一套規則，就是以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則，任何國家都不應自行其是、另搞一套。近年來一系列危機挑戰一再警示我們，聯合國的作用只能加強、不能削弱；聯合國的地位必須維護，不能取代。



聯合國成立七十多年來，經歷了各種風雨，遭遇到強權政治的衝擊，但仍然是當今最具普遍性、代表性和權威性的政府間國際組織，是實現世界和平與發展的核心機制，是廣大中小國家平等參與國際事務的重要平台。



中國是第一個在聯合國憲章上簽字的國家，是派遣維和人員最多的安理會常任理事國，是聯合國第二大會費國和維和出資國。面對發展赤字，我們積極推進全球發展倡議，助力落實聯合國2030年可持續發展議程。面對氣候威脅，我們支持聯合國應對氣變國際合作，將用歷史上最短時間完成全球最高碳排放強度降幅。