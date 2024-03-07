王毅：一帶一路碩果累累 將開啟第二個金色十年

中共中央政治局委員、外交部長王毅（中評社 林艶攝） 中評社北京3月7日電（記者 林艷）中共中央政治局委員、外交部長王毅7日在兩會記者會表示，習近平主席提出“一帶一路”倡議十年多來，共建“一帶一路”取得累累碩果，成為當今世界最受歡迎的國際公共產品和最大規模的國際合作平台，也成為共建國家攜手發展的合作之路、機遇之路、繁榮之路。習近平主席在第三屆“一帶一路”國際合作高峰論壇上宣布中方下一步採取的八項行動，標誌著共建“一帶一路”進入高質量發展的新階段。我們願同各方一道，傳承絲路精神，落實論壇成果，開啟共建“一帶一路”的第二個金色十年。王毅表示，中國不追求獨善其身的現代化。我們期待高質量共建“一帶一路”成為推動各國共同發展的發動機，成為實現世界現代化的加速器。



有記者提問：習近平主席提出共建“一帶一路”倡議十年來，很多國家都感受到了“一帶一路”建設帶來的實實在在的好處。去年，中國成功舉辦了第三屆“一帶一路”國際合作高峰論壇。甚至一些西方媒體也認為，在當前國際形勢下，“一帶一路”價值更加突出。您對下階段共建“一帶一路”有何展望？



王毅：習近平主席提出“一帶一路”倡議十年多來，共建“一帶一路”取得累累碩果，成為當今世界最受歡迎的國際公共產品和最大規模的國際合作平台，也成為共建國家攜手發展的合作之路、機遇之路、繁榮之路。習近平主席在第三屆“一帶一路”國際合作高峰論壇上宣布中方下一步採取的八項行動，標誌著共建“一帶一路”進入高質量發展的新階段。我們願同各方一道，傳承絲路精神，落實論壇成果，開啟共建“一帶一路”的第二個金色十年。



我們將推動硬聯通提質升級。進一步建設高質量、可持續、有韌性、海陸空一體化的全球基礎設施立體互聯互通網絡。加快建設“數字絲綢之路”，深耕“綠色絲綢之路”，合力應對各種新型挑戰。