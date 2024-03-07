王毅：“全球南方”已成國際秩序變革關鍵力量

中共中央政治局委員、外交部長王毅（中評社 林艶攝） 中評社北京3月7日電（記者 林艶）中共中央政治局委員、外交部長王毅7日在兩會記者會表示，作為新興市場國家和發展中國家的集合體，“全球南方”占世界經濟的比重已提升到40%以上，正在深刻改寫世界經濟的版圖。獨立自主是“全球南方”的底色，團結自強是“全球南方”的傳統。“全球南方”不再是“沉默的大多數”，已經成為國際秩序變革的關鍵力量，是百年變局的希望所在。



有記者提問：去年，“全球南方”力量顯著增長，古巴成功舉辦了“77國集團和中國”峰會，金磚機制實現了歷史性擴員。一些西方媒體和學者認為，“全球南方”的崛起正在挑戰西方主導的國際秩序，中國作為“全球南方”的重要一員，在其中發揮了重要作用。中方對此有何評論？



王毅：金磚國家發展壯大，是維護和平力量的增強，是世界正義陣線的擴大，不應被視為什麼挑戰。從更廣意義上講，金磚擴員是“全球南方”群體性崛起、世界多極化進程加速推進的體現。作為新興市場國家和發展中國家的集合體，“全球南方”占世界經濟的比重已提升到40%以上，正在深刻改寫世界經濟的版圖。獨立自主是“全球南方”的底色，團結自強是“全球南方”的傳統。“全球南方”不再是“沉默的大多數”，已經成為國際秩序變革的關鍵力量，是百年變局的希望所在。



中國過去、現在、將來都是“全球南方”的堅定一員，始終與所有南方國家同呼吸、共命運，始終是推動“全球南方”發展振興的中堅力量。