王毅談外交為民：全力以赴讓同胞滿意

中共中央政治局委員、外交部長王毅（中評社 林艶攝） 中評社北京3月7日電（記者 林艶）中共中央政治局委員、外交部長王毅7日在兩會記者會表示，外交為民衹有進行時，沒有完成時。在外交為民方面今年將重點抓好三件大事，一是全力打造海外中國平安體系，二是打造人員往來的快捷網絡，三是不斷提高線上線下領事服務水平。王毅表示，中國的外交是人民的外交。為人民服務，讓同胞滿意，始終是我們努力的方向。



有記者提問：中國日報客戶端再次向網友征集了大家關注的外交問題，除了熱點問題之外，大家關注到去年中國在蘇丹緊急撤離行動中共安全撤出1500餘名中國公民，實施《領事保護與協助條例》，推出“中國領事”小程序等。請問，今年外交部在外交為民方面還將出台哪些新的措施？



王毅：過去這一年，世界局勢變亂交織，黨中央時時放心不下廣大海外同胞的安危。一年來，外交部和駐外使領館全力以赴，把黨中央的溫暖及時傳遞給每一位同胞。



我們加強海外領保力度，處理各類案件8萬多起，發布提醒預警6000餘條。先後從蘇丹、巴以等地緊急撤離數千名中國公民，全力守護海外中國公民生命安全。持續優化“中國領事”APP功能，12308熱線全年受理求助來電53萬多通。我們進一步提高中國護照“含金量”，同新馬泰等20多個國家實現全面互免簽證。我們還出台首部《領事保護與協助條例》，進一步提高領保工作的法治化、制度化、規範化水平。



外交為民衹有進行時，沒有完成時。今年我們將重點抓好三件大事：



一是全力打造海外中國平安體系，加強預防性領保宣傳和安全風險預警，進一步優化12308熱線，建設高效、閉環、全鏈條的領保服務平台。