王毅：中國故事精彩紛呈 歡迎各國朋友講述

中共中央政治局委員、外交部長王毅（中評社 林艶攝） 中評社北京3月7日電（記者 林艶）中共中央政治局委員、外交部長王毅7日在兩會記者會表示，中國故事可謂精彩紛呈。應當看到，中國故事不是孤立的，而是人類故事的重要篇章。中國故事帶給我們的啟示就是，只要各國立足自身國情自主探索現代化道路，就一定能夠繪就百花齊放的世界現代化新圖景。王毅表示，歡迎更多外國朋友一起來講述活力滿滿、熱氣騰騰的中國故事，講述中國同各國攜手構建人類命運共同體的故事。



有記者提問：王外長，您好。過去一年，中國聲音在國際上越來越響亮，越來越多人希望瞭解更多中國故事，這很大程度上也要歸功於中國外交官的積極努力。請問王外長，您認為新時代中國故事的亮點和重點是什麼？講好中國故事有何重要意義？外國記者在講好中國故事方面又能發揮什麼樣的作用？



王毅：這幾年，外國駐華記者報導了許多生動鮮活的中國故事：從神舟家族“太空接力”到“奮鬥者”號極限深潛，從荒漠化治理到低碳生活，從杭州亞運會到“貴州村BA”。你們向世界講述億萬中國人民共圓中國夢的感人故事，讓世界看到新時代中國的蓬勃生機。借此機會，我要向為此做出努力的記者朋友們表示誠摯的感謝！



中國故事可謂精彩紛呈。首先是中國共產黨的故事。中國共產黨100多年來團結帶領中國人民頑強拼搏，開辟了中國式現代化道路，創造了人類歷史前所未有的發展奇跡，這是中國故事中最耀眼的主題。中國故事說到底是中國人民的故事。人民是中國故事的主角，14億多中國人民在中國共產黨領導下接力奮鬥，通過辛勤勞動追求幸福生活，這是中國故事中最精彩的篇章。中國故事也是中國和世界相互成就的故事。中國始終將自身發展同各國的共同發展聯繫起來，不斷深化改革、擴大開放，既發展了自己，也造福了世界，這是中國故事中最宏大的敘事。