黃復興遭裁　于北辰：對黨主席選舉有影響力

無黨籍桃園市議員于北辰。（中評社 資料照) 中評社台北3月7日電／中國國民黨主席朱立倫6日中常會宣布，推動黨務組織改造，將創立於1956年的黃復興黨部改為“退伍軍人服務工作委員會”，黃復興在各縣市的黨部，整合進地方黨部。對此，曾擔任國民黨黃復興黨部黃國園支部主委的桃園市議員于北辰昨天在政論節目中表示，這個案字在2021年，時任黨主席江啟臣找他寫的內容，當時他是為了國民黨的團結裁撤黃復興。他也分析，朱立倫此舉於公，但也於私，於公是為了2026選舉能更好輔選，於私則是因為黃復興對黨主席選舉有巨大影響力。



于北辰6日在政論節目《新聞面對面》指出，其實早在朱立倫上一次當黨主席時，就已經要裁黃復興，但當時拋出議題後就被黃復興強力反彈就縮回去，那時候朱立倫比較年輕、是新北市長，還有所顧慮，這次朱立倫是完全主席了，國民黨從來沒有黨主席在大選敗選後不請辭，衹有朱立倫，所以朱立倫已經刀槍不入，最主要是黃復興已經垂垂老矣。



根據《中時新聞網》報導，于北辰表示，看到新聞後真的覺得“國民黨還我公道”，因為這個案子是他做的，2021年他是黃復興在桃園的黃國園支部主委，是時任國民黨主席江啟臣找他來做，因為找其他人裁掉黃復興像是報復，但于自己就是黃復興的主委之一，“我是為了國民黨的團結，裁掉黃復興，我當時不時為了私利而做，我是為了讓這個黨能夠跟民進黨競爭，國民黨跟民進黨能夠良性競爭，“中華民國”才有未來，這是他當時的目的”。于也指出，他看報紙所寫的改革內容，跟他當時所寫一模一樣。

