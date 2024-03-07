基隆罷免戰　藍主委吳國勝：綠若發動就反制

國民黨基隆市黨部主委吳國勝接受訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社基隆3月7日電（記者 張穎齊）基隆東岸商場爭議未解，藍綠政治攻防升高到中國國民黨基隆市長謝國樑、民進黨基隆市議長童子瑋都有人發動罷免的激烈狀況。國民黨基隆市黨部主委吳國勝7日向中評社表示，是民進黨先發動罷免謝國樑，國民黨市黨部才要反制議長童子瑋等人。若沒罷謝、他就不反制，當然他也呼籲回歸市政，藍綠支持者都降溫情緒。



NET在基隆東岸商場產權爭議未歇，臉書社團出現罷免謝國樑聲浪，國民黨基隆市黨部主委吳國勝認為是民進黨基隆市議員助攻操作，因此提出發動罷免反制童子瑋、民進黨議員張之豪、鄭文婷、陳宜、張顥瀚等5人。民進黨基隆市議會黨團則指謝國樑有動員家族企業第二信用合作社連署罷免童；謝國樑、吳國勝則否認，吳國勝強調自己是反制的總指揮。



陸軍少將退役的吳國勝在國民黨基隆市黨部接受中評社訪問表示，謝國樑沒動員，與二信無關，他很了解民進黨，是民進黨先發動空戰要罷免謝國樑，要將謝打個稀巴爛、再進行地面作戰，利用NET東岸商場案霸凌了謝2、3周。臉書上有個叫“山海公民拆樑行動”的粉絲專業平台，號召3月啟動罷免謝國樑，連署千份，民進黨議員配合，不分青紅皂白，一再攻擊謝，包括民進黨基隆市議員張之豪、張顥瀚、陳宜、鄭文婷都有。



吳國勝說，童子瑋也被他點名，是因童雖強調中立，但卻在議會直接叫謝國樑針對東岸道歉，因此他才列出這些有攻擊性、有不理性意見的議員。



童子瑋是挑戰謝國樑連任的潛在對手？有無賴清德關係影響？吳國勝說，他不這樣看，他不是針對童，而是認為童沒考慮自身議長的身分，講童是潛在2026基隆市長對手尚早，也還沒看出有賴清德介入的證據，他是支持謝國樑與童子瑋降低對立、回歸市政。不過若民進黨發動罷免謝，他就反制，若無、他也不反制。市黨部已成立反制罷免謝國樑的動員小組，他是反制的總指揮，而謝國樑在藍營支持度仍高達8成5。



吳國勝說，當然藍綠雙方現在都有情緒，就各自安撫支持者降溫，他沒主動發動攻勢，民進黨基隆市黨部主委蘇仁和一定也不公正，但他也不想評論。

