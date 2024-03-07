基隆主委吳國勝出身黃復興　挺朱立倫改革

國民黨基隆市黨部主委吳國勝接受訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社基隆3月7日電（記者 張穎齊）中國國民黨主席朱立倫宣布組織調整，將整併成立於1956年的黃復興黨部進各地方黨部。黃復興黨部出身的國民黨基隆市黨部主委吳國勝7日向中評社表示，國民黨歷經幾次敗選，該有改革新氣象，他非常支持朱立倫的決定，有利吸納年輕族群，他也提出3點表達贊同。



吳國勝，出生於小金門，中國文化大學國際政治研究所博士，陸軍少將退役，歷任台灣北部地區後備司令部參謀長、“行政院”政務顧問、國民黨中評委、組發會副主委、國民黨2016大選競總副執行長、中華藝遊學會長、兼任大學客座教授、書法家等，有“將軍書法家”之稱。



吳國勝今日在國民黨基隆市黨部接受中評社訪問表示，他就是出身黃復興黨部的黨員，不過他這次是非常支持朱立倫的魄力與決定，國民黨歷經幾次敗選，該有有新氣象，改革力度要夠，贊同成立數位青年部，而地方黨部結合黃復興黨部，確實發揮力量，這是很正確的。



吳國勝說，他提出3點表達贊同之意，一、這將有利統合國民黨的戰力發揮，他雖是地方黨部主委，但在布局選舉時，也是希望統合黃復興等力量，往後不會再雙頭馬車，當然黃復興以前是有自己的屬性，不過整合後，一定會更好，這並不是降編或消除黃復興。



吳國勝說，二、此舉反而有利吸收新的黃復興，目前黃復興黨部平均年齡70幾歲，9成都是他軍中的袍澤，是“忠黨愛國”、眷村出身。如今與地方黨部結合，更有利煥然一新。



三、可藉此弭平過去被外界認為黨中有黨的爭議，老是被攻擊黨意不等於民意，而黃復興固然是國民黨最堅貞的深藍力量，但與地方黨部結合後，將不會有黨意與民意有很大落差的問題，更賦予黃復興“與時俱進”的新精神。