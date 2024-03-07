徐巧芯質詢台電為何標案給周玉蔻　批亂花錢

台電總經理王耀庭（中）。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北3月7日電（記者 俞敦平）中國國民黨新科“立委”徐巧芯還沒上任就預告過會去追查親綠媒體人周玉蔻接收政府標案一事，追查民進黨透過政府資源養媒體網軍的情況。7日中午，她質詢台電總經理王耀庭為何要每年投標給周玉蔻的放言科科技傳媒一事，王耀庭閃爍其詞閃避答案說不出明確的理由，惹得徐巧芯痛批，現在台電要漲電價，但還是亂花錢給沒有效益的媒體宣傳，這樣民眾是無法接受的。



經濟委員會7日邀請“經濟部長”王美花率台電主管進行業務報告並備質詢。



徐巧芯表示，台電在2023年單年就虧損了近新台幣2000億元，累積虧損和未認列的興建費用高達6000多億元。她認為，台電如果是民間公司，早就破產了，並要求台電在所有的花費上都要審慎，運用在CP值最高的地方。



徐巧芯指出，台電在廣告採購上非常的鬆散，從2018年到2023年，台電都同樣跟一家叫做放言科技傳媒股份有限公司的公司廣告宣傳相關的採購，每年都給50萬元，但是廣告的內容和效果都很差，CP值很低。她質問台電為什麼要下廣告，以及台電是否覺得這樣的廣告採購合理，錢有沒有花在刀口上，宣傳的效果是好還是不好。她要求台電總經理王耀庭給她一個明確的答案，而不是閃爍其詞。



王耀庭回應，台電下廣告的主要目的是要向社會大眾傳達台電的服務和訊息，以及增加台電的形象和信任。他表示，台電事實上是在各項的媒體都有做，不只是跟放言科技傳媒股份有限公司合作，而且台電也有考慮到不同面向的群眾，所以不能只看點閱的參數，還有其他的參數要考慮進來。他說，台電會檢討執行的成效，並根據委員的意見，做出適當的調整和改善，但是完全沒有回答和放言採購的理由。

