邱太三稱陸配設籍案是潘朵拉盒子　原因不說

陸委會主委邱太三。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月7日電（記者 鄭羿菲）藍白爭取縮短陸配取得身分證年限，從6年減為為4年，民進黨反對。無黨籍“立委”高金素梅7日痛批，社會上議論的“國安”問題、健保濫用、陸配不用拋棄國籍的三大問題的是假議題。民進黨2020年也擬修法調整年限，現在卻跳票，令人錯愕。陸委會主委邱太三則說，因為很多問題糾結在一起，它是潘朵拉的盒子，陸委會注重陸配在台生活、工作與照顧。



邱太三回應，外界各有各的論點，陸委會沒辦法評論，但總結過去提出修法卻都沒過的經驗，是因為很多問題糾結在一起，它是潘朵拉的盒子，陸委會向來不對外講是什麼因素，主要注重陸配在台生活與工作、照顧。



“立法院”內政委員會7日邀請陸委會主委邱太三、海基會董事長李大維列席報告業務概況並備詢。



高金素梅表示，“行政院長”陳建仁高喊人權，面對陸配取得身分證年限的議題，卻又改口“茲事體大，持保留態度”，但令人意外的是陸配身分證比照外配是民進黨2020年提出的，甚至“行政院”提交的相關人權報告中，就落實陸配人權寫道，政府擬具兩岸人民關係條例修正草案，將陸配取得身分證的年限由現行6年調整到4年，也寫大陸配偶來台取得身分證的年限要調整與外配一致。

