台中綠議員嗆退回食安報告　衛生局長應戰

民進黨台中市議員周永鴻。（中評社 方敬為攝） 中評社台中3月7日電（記者 方敬為）台中市議會今天召開臨時會，民進黨議員周永鴻質疑，市府未將查驗台糖梅花豬瘦肉精事件專案報告正式來函議會，且報告內容資料不齊，形同作秀，當場怒扔報告書，主張報告退回。衛生局長曾梓展強調，報告有確實將過程說明清楚，市府一切依法行政。國民黨台中市長盧秀燕全程不發一語。



台中市議會7日召開臨時會，民進黨市議員針對8日安排市政府進行6個專案報告提出意見，由於當中“台中市政府檢驗台糖安心豚梅花肉片檢出西布特羅事件之源頭追查與檢驗流程檢討專案報告”各界重視，但台中市政府未正式來函議會，綠營議員質疑報告有效力不足的問題，形同作秀，要求市府將報告退回。



民進黨台中市議員周永鴻指出，上月19日衛生局長曾梓展帶隊到民進黨議會黨團報告西布特羅疑雲事件，曾強調實驗皆有全程錄影可以證明實驗無誤，但黨團要求的22次檢驗時實驗室的影像至今仍未提供；衛生局完成簽核的實驗室報告也未提供；要求衛生局自請檢調偵辦，至今也沒有動作。這樣的專案報告資料不完整而且沒有意義，要求退回報告。更質疑，全台衹有一盒肉驗出西布特羅，合理懷疑有人下毒。



國民黨台中市議會議長張清照則呼籲大會要尊重程序委員會的決議，裁定照原訂議程進行，8日仍安排市府進行專案報告。



曾梓展強調，專案報告有清楚說明相關事件的來龍去脈，他並舉例，假設有路人在街上發現屍體而報案，不應該將報案者推論為凶手，一般發現有人倒臥路邊死了，第一個反應是趕快報警，但警察查半天查不到凶手，就按照排除法認定報警的人是凶手，大家覺得合理嗎？



曾梓展表示，衛生局按照《食安法》第5條，查驗出肉品異常，反覆確認後公佈讓大家知悉、以利後續緊急處理，這是公務員的責任。他舉近期蘇丹紅事件為例，衛生局只負責發現後公佈事實讓市民知道，當下並不知後續將是單一個案或是系統性問題。他重申驗出瘦肉精事件絕非實驗室污染，也不該由台中市衛生局釐清污染來源。