日本研究：活性氧對記憶形成很必要

中評社香港3月7日電／活性氧在人們印象中是導致人體免疫力下降、加速人體老化的“元兇”。而日本一項新研究顯示，活性氧對記憶形成是不可或缺的，如果用抗氧化劑維生素E清除活性氧，可能損害小腦的運動記憶。



日本京都大學日前發佈新聞公報說，活性氧作為機體內能量代謝的副產物不斷產生，所以運動員或一些普通人會服用抗氧化劑來清除體內的活性氧。同時，活性氧也被認為承擔著某些重要的生理機能。



與運動調節相關的小腦中存在較多產生活性氧的酶。來自京都大學和東北大學等機構的研究人員從這種酶產生的活性氧入手，研究活性氧如何參與小腦的重要功能，即運動記憶的形成。



新華社報導，研究人員推測，如果活性氧與記憶相關，那麼清除活性氧或使活性氧不能發揮作用，應該會使運動記憶受損。因此，他們連續8周給小鼠餵食平常兩倍量的維生素E，結果與對照組小鼠相比，攝入過量維生素E的小鼠與小腦相關的運動記憶明顯受損。研究人員又向另一些小鼠的小腦注射能清除活性氧的酶，使清除活性氧的範圍僅限於小腦部位，結果小鼠的運動記憶同樣受損。



公報說，以往人們都知道活性氧是老化和生活習慣病的原因之一，大多數人覺得清除活性氧有益健康，會積極地去攝取抗氧化物質。但攝取過多抗氧化物質對身體也會產生不好的影響。本項研究就表明，活性氧對運動記憶來說是必要的。這意味著如果用過量抗氧化物清除活性氧可能損害運動記憶。



本項研究的論文已發表于荷蘭《氧化還原生物學》雜誌。