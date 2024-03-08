社評：王毅外長記者會傳遞中國外交三大力量

中共中央政治局委員、外交部長王毅出席24年全國兩會的外長記者會，全世界矚目。（中評社 郭至君攝） 中評社北京3月8日電（記者 郭至君）3月7日，十四屆全國人大二次會議在梅地亞中心新聞發布廳舉行記者會。中共中央政治局委員、外交部長王毅就“中國外交政策和對外關係”相關問題，回答中外記者提問。這是每年外交部長公開闡述中國各項對外政策和對外關係的重要場合，令人矚目。今年，王毅外長在90分鐘的時間裡，回答了21個問題，涉及中俄關係、中美關係、中歐關係、中非關係等大國關係問題，以及台灣地區、南海、烏克蘭問題、巴以局勢等地區熱點問題。中評社記者在現場全程聆聽，深刻感受到：王毅外長在答問之中，向世界清晰傳遞了中國外交的三大力量。



第一，中國外交具有自信的力量。隨著實力發展壯大，中國在處理外交事務上也愈加自信、自立，自強，在今年記者會上，王毅外長對於許多問題的回答都充分展示了中國的大國外交特色，令人印象深刻。



在談及中美關係時，王毅用四個問題表述了中國的立場原則，清晰展現了中國同樣作為大國，對公平、良性競爭的足夠自信。他說，“美國如果總是說一套、做一套，大國的信譽何在？美國如果一聽到‘中國’這兩個字就緊張焦慮，大國的自信何在？美國如果只讓自己保持繁榮，不允許別國正當發展，國際公理何在？美國如果執意壟斷價值鏈高端，只讓中國停留在低端，公平競爭何在？”王毅外長的問題擲地有聲。



在談及涉台問題時，王毅外長清晰劃出了底線和高線，他表示，“我們的政策很清晰，就是繼續以最大誠意爭取和平統一的前景。我們的底線也很清楚，那就是絕不允許台灣從祖國分裂出去。台灣島內誰想搞‘台獨’，必將遭到歷史的清算。國際上誰要縱容支持‘台獨’，必將引火燒身、自食苦果。” 這樣的回應在當前兩岸的複雜嚴峻的形勢下，更加能夠體現出中國大陸反對“台獨”分裂和外來干涉的信心與決心。



我們也注意到，王毅外長在記者會上駁斥了美國國務卿布林肯日前在慕尼黑安全會議上的“餐桌菜單論”，他表示，不能再允許個別或少數大國壟斷國際事務，不能再允許以所謂實力地位把國家分成三六九等，不能再允許誰的拳頭大誰就說了算，更不能允許有的國家必須在餐桌上、有的國家只能在菜單裡。同時，王毅外長也在會上說，“我們將更加自信自立，鍛造中國外交的品格。”我們認為，王毅外長整場記者會的答問充分地體現了中國外交寬闊的胸懷和高遠的格局，是中國大國外交充滿自信的一個縮影。

