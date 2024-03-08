兩會熱議：委員通道談老工業基地和邊疆建設

第二場委員通道現場（中評社 海涵攝） 中評社北京3月8日電（記者 海涵）全國政協十四屆二次會議第二場“委員通道”集體採訪活動3月7日上午在人民大會堂中央大廳北側舉行。這場委員通道邀請到九位全國政協委員接受媒體採訪，內容豐富，其中振興老工業基地、邊疆省份建設、國家符號等內容值得關注。



振興老工業基地 在新時代把握新機遇



全國政協委員、黑龍江省哈爾濱市副市長張海華表示，從這個冬天出發，我們相信東北鼓足幹勁，乘勢而上，一定能在強國建設、民族復興的新征程中重振雄風，再創佳績。她說，我們要乘勢而上，深入踐行冰天雪地也是金山銀山的理念，讓東北在敢創敢幹、真抓實幹中成為全面振興的熱土。



全國政協委員、甘肅省工業和信息化廳副廳長黃寶榮表示，甘肅作為老工業基地，強經濟必須強工業。要聚力打造全國重要的新能源和新能源裝備製造基地、新材料基地，加快傳統產業升級改造，推進產業數字化轉型。“如意甘肅正搭上了中國式現代化的時代列車，把高質量發展要求貫穿新型工業化全過程，在新時代西部大開發、形成新格局中展現新的作為。”



打造新時代國家文化符號 凝聚民族智慧



關於如何講好中國故事、打造新時代的國家文化符號，全國政協委員、民進中央開明畫院副院長舒勇表示，烤鴨、湘菜、高鐵、新能源汽車等中國味道、中國製造成為一個一個熟悉的、鮮活的文化符號，把世界不同領域、不同背景的人聯繫在一起，引發共情、產生共鳴，這就是文化符號蘊藏在背後的一個重要的力量。

