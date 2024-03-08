哈爾濱向小當歸發出邀約：暑假來看丹頂鶴！

全國政協委員、黑龍江省哈爾濱市副市長張海華（中評社 海涵攝） 中評社北京3月8日電（記者 海涵）“去年冬天，來自寶島台灣的‘小當歸們’到哈爾濱體驗了歡樂的冰雪世界，他們離開的時候依依不舍。我想說，暑假帶著同學和家人們再來，我帶寶寶們去看丹頂鶴！”全國政協委員、黑龍江省哈爾濱市副市長張海華3月7日上午在全國政協十四屆二次會議第二場“委員通道”上接受媒體採訪時表示。



在剛剛過去的冬天，哈爾濱成為旅遊熱點，圈粉無數，也吸引了不少台灣同胞尤其是小朋友。到哈爾濱玩耍的各省小朋友紛紛給自己取了可愛的昵稱，比如“小土豆”“小砂糖橘”等。一位自稱“小當歸”的台灣寶寶發視頻說也想去哈爾濱，引起廣泛關注。國台辦發言人陳斌華此前曾就此表示，不論是叫“小鳳梨”還是叫“小當歸”，台灣小朋友和“小砂糖橘”“小野生菌”“小熊貓”一樣，都是咱們中國人自家的孩子，一定會被無限寵愛和熱情款待。我們熱忱歡迎台灣的小朋友、大朋友們，多來大陸旅遊觀光，飽覽大好河山，且看神州新貌。



對於哈爾濱受到的廣泛喜愛，張海華在委員通道上深深鞠躬向來自五湖四海的朋友致謝。她說，哈爾濱注重把工作做細做早，傳遞一個溫情善意的城市形象。在冬季、在街頭，人氣滿滿、活力綻放，東北老工業基地受到廣泛關注，這是有為政府、有效市場、有愛市民同心協力發揮優勢，推動東北振興的一個縮影。今年是充滿希望，開拓奮進的一年。“爾濱”走紅現象級冰雪熱，為新的一年老工業基地全面振興開了個好頭，我們深受啟發和鼓舞。人山人海的冰雪大世界，人頭攢動的中央大街，讓我們真切感受到了中國經濟持續回升向好的濃濃暖意。



張海華表示，2025年，第九屆亞冬會在哈爾濱舉辦，為這座城市注入了新的IP。我們要乘勢而上，深入踐行冰天雪地也是金山銀山的理念，讓東北在敢創敢幹、真抓實幹中成為全面振興的熱土。





