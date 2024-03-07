謝國樑、童子瑋破冰　藍議員誤喊童市長

基隆市長謝國樑、議長童子瑋握手破冰。（中評社 張穎齊攝） 中評社基隆3月7日電（記者 張穎齊）基隆東岸商場爭議未解，藍綠政治攻防升高到中國國民黨基隆市長謝國樑、民進黨基隆市議長童子瑋都有人發動罷免的激烈狀況。市長、議長7日下午在議會相見破冰，齊盼罷免聲浪降溫。國民黨基隆市議員郭美秀卻不慎誤喊童子瑋“謝謝市長”，引發現場譁然大笑。



由於民進黨基隆市議長童子瑋是賴清德的姪子，使全案更受矚目。



NET在基隆東岸商場產權爭議未歇，臉書社團出現罷免謝國樑聲浪，國民黨基隆市黨部主委吳國勝認為是民進黨基隆市議員助攻操作，因此提出發動罷免反制童子瑋、民進黨議員張之豪、鄭文婷、陳宜、張顥瀚等5人。民進黨基隆市議會黨團則指謝國樑有動員家族企業第二信用合作社連署罷免童；謝國樑、吳國勝則否認，吳國勝強調自己是反制的總指揮。



基隆市議會下午進行臨時會，曾是國民黨籍的無黨籍基隆市議員、前議長張芳麗今日生日，謝國樑與童子瑋都輪流向她祝賀生日、擁抱，張芳麗說謝、童都很好，謝更是她看過所有市長中最乾淨的，勝過民進黨前基隆市長、“內政部長”林右昌。



謝國樑先坐在市長的位置上，童子瑋隨後進場，因應38婦女節，童子瑋向現場所有女性議員、官員送上小禮，面對媒體提問罷免案，童子瑋重申都不要再吵政治口水，希望回歸市政、府會和諧。記者問“是否與謝國樑破冰？”童說昨天就有握手了，但也聽媒體建議走向謝國樑，謝也很有誠意站起來迎接童，2人再度破冰握手，互稱會府會和諧、為基隆市民福祉共推市政，不要再吵罷免案，雙方笑容滿面。



不過在童子瑋贈送小禮給郭美秀時，郭美秀不小心喊“謝謝市長！”引發現場譁然，大家問郭是否口誤？郭連忙說“我口誤，抱歉！謝謝議長！”記者笑現在喊錯太敏感了，謝國樑等官員則在旁微笑。



也被吳國勝反制點名要罷免的民進黨基隆市議會黨團總召陳宜表示，她因總召，也被列在名單之一，但也不易外。至於是否有謝國樑以前的關係企業二信集團有人連署發動罷免童子瑋、陳宜等人？她認為二信員工應該是照上頭指示所做的，看起來今天要降溫，可是市民都還是每天熱議謝國樑，風波不斷。