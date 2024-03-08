中評現場：政協大會十四位委員獻策

全國政協十四屆二次會議於3月7日在北京人民大會堂舉行第二次全體會議。（中評社 海涵攝） 中評社北京3月8日電（記者 海涵）全國政協十四屆二次會議於3月7日在北京人民大會堂舉行第二次全體會議。會上，十四位來自不同黨派、界別的全國政協委員依次作大會發言，就堅持高質量發展、加強基礎研究、提升產業體系現代化水平、推進農業現代化、釋放消費潛力、實現科技自立自強等議題建言獻策。中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧出席會議。中共中央政治局委員、國務院副總理張國清，以及中共中央、國務院有關部門負責同志，也應邀出席會議，聽取委員們的意見建議。



全國政協經濟委員會副主任、中國國際經濟交流中心副理事長寧吉喆以“堅持高質量發展硬道理 推動中國式現代化取得新進展”為題發言，他建議，要加大宏觀調控力度，多出有利於穩增長的政策；突出科技創新引領，加快形成新質生產力；千方百計擴大內需，開拓城鄉和區域發展空間；推動結構性改革，在改革開放轉型發展上積極進取。



民盟中央副主席、上海市主委、上海市政協副主席陳群在發言中聚焦基礎研究。他表示，進一步推動基礎研究水平提升，需加快中央文件精神的落地執行，制定符合基礎研究規律的具體措施，為基礎研究打造鼓勵創新、寬容失敗，可以“十年磨一劍”的制度環境。他建議，加大基礎研究特區建設力度；完善考核評價機制；改革科研管理方式；完善薪酬激勵辦法；強化正向宣傳引導。



全國政協經濟委員會副主任、中國人民銀行原行長、中國金融學會理事會會長易綱就推動金融高質量發展提出建議，一是總量上保持積極的財政政策和穩健的貨幣政策足夠的支持力度；二是切實推動全社會增加資本金投資；三是建議設立房地產預售資金保險機制，允許房企依法合規動用一定比例的預售監管賬戶資金；四是著力推進金融高水平開放，確保國家金融和經濟安全。



民建中央副主席、北京市主委、北京市副市長司馬紅表示，應利用好新型舉國體制優勢，加強國家層面統籌引導，著力提升產業體系現代化水平，以戰略性新興產業帶動經濟高質量發展。她建議，一是因地制宜，優化產業空間布局；二是多維協同，推動產業融合化集群化發展；三是與時俱進，健全統計監測體系；四是統籌謀劃，實施戰略性新興產業發展帶動現代化產業體系建設分步走戰略。



全國政協人口資源環境委員會主任、浙江省委原書記、省人大常委會原主任車俊談及長三角一體化，他表示，推進長三角一體化發展是一篇大文章。“三省一市”互補性很強，上海是龍頭，江蘇經濟實力強，浙江民營經濟活力足，安徽科技創新也有一定特色，要責無旁貸勇扛使命，各展所長，形成合力，為中國式現代化作出更大貢獻。

