邱國正：陸航空器實體越界　我們就有權反擊

邱國正。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月7日電（記者 黃筱筠）“國防部長”邱國正今天在回答國民黨“立委”羅智強質詢時指出，以往認定“第一擊”是指開砲、開槍，但“國軍”早已更改第一擊界定，只要是中國大陸的航空器材或是實體航空器逾越界線，就是他們發起第一擊，那我們就有權力反擊。“我們沒有第一擊的問題，衹有反制問題”。



“立法院”“外交及國防委員會”今天邀請“國防部長”邱國正進行業務報告。



邱國正答詢時強調，“我們就怕人家誤會”，應戰不避戰與避免戰爭是兩回事，以往認定第一擊是對方開砲、開槍，但“國防部”已更改第一擊界定，只要大陸航空器實體逾越界線，“國軍”就視為第一擊，將予以反制。



邱國正解釋，“避戰”是要避免戰爭，但是當已經避免不掉戰爭，則一定要應戰。



國民黨“立委”羅智強質詢時，再詢問邱國正有關“第一擊”的確切情況。



邱國正指出，當初在湯曜明擔任“國防部長”時期，是要由“國防部長”來界定第一擊，當時第一擊不外乎槍砲、飛彈，但目前環境變化，中國大陸對台灰色地帶襲擾的方法很多，不見得要開槍、開砲，我們界定是航空器材或是海航實體越線，就是他們發起第一擊，那我們就有權力反擊。



邱國正表示，既然中國大陸發起第一擊，“國軍”就有權力針對大陸的第一擊作出反制，所以“國軍”沒有第一擊的問題，衹有反制的問題。