台東大武鄉長補選　綠推創黨元老蕭國書參選

民進黨副秘書長何博文(右四)7日率隊輔選台東大武鄉長補選候選人蕭國書(左四)。(照片：民進黨提供) 中評社台東3月7日電／針對台東大武鄉長補選，民進黨推派74歲創黨黨員蕭國書，以老將新面孔迎戰，為民進黨在大武鄉肩負起“開路急先鋒”的角色。民進黨副秘書長何博文7日率組織部主任張志豪前進台東，進行輔選。



台東縣大武鄉長補選4月13日投票，6日下午5點半登記截止，共有3人登記，包括國民黨王景昌、民進黨蕭國書及無黨籍高春花。大武鄉長期由藍營執政，但民進黨台東縣黨部表示一定全力以赴，力挺蕭國書。



根據民進黨發布新聞稿，民進黨副秘書長何博文表示，這次民進黨在大武鄉的鄉長補選民進黨特別推出了“老將新面孔、開路急先鋒”的蕭國書，蕭國書長期在台東大武經營，對大武非常的熟悉，不僅勤於耕耘基層，平時也熱心公益，人望也非常的好，大武過去其實一直被視為民進黨極為艱困的選區，希望由蕭國書來發揮當年創黨的精神，讓台東縣民可以看到一個更好的台東，由蕭國書來開疆闢土，相信未來會有更多年輕人願意為大武鄉來付出自己的青春活力，讓大武更好，民進黨中央也會全力輔選，讓大武更好，讓台東更棒。



民進黨大武鄉長候選人蕭國書則表示，他出生於高雄旗山，年輕時因為對於電影有非常大的興趣，學生時期常常在戲院打工學習，也因此學到一技之長，18歲來到台東大武發展，並開設大武戲院，50多年來看著南迴公路的興衰，自然是多有感慨，希望能在這一次補選，讓大武鄉民可以知道，老將心不老，為了大武發展，他會帶著急先鋒的精神持續衝刺，希望能在未來看到好結果。