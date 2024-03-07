日媒：岸田面臨如何處分收回扣問題的難題

中評社香港3月7日電／共同社報導，圍繞自民黨派系政治集資宴會收回扣問題的內部處分，日本首相岸田文雄正面臨難題。如果擴大對象、給予嚴厲處分，9月黨總裁選舉中尋求連任的岸田自身的權力基礎有可能動搖。但如果寬大處理，必然會引發國民的強烈反對。考慮到黨內形勢和輿論兩方面，岸田摸索如何和“政治與金錢”問題劃清界限，並通過修改黨章希望能使事件平息。



▽劃清界限



“將盡快做出決定。”



連日來因收回扣事件被追究責任的岸田5日在參院預算委員會上提及了作出處分的時間。有傳言稱岸田將在修改黨章的17日黨大會前作出決定並劃清界限。一名黨高層提出忠告稱“拖延下去不利於執政”。



焦點之一是處分對象。黨內的問詢調查中獲悉，已決定解散的安倍和二階兩個派系共85人收受了回扣。其中32人承認自己“知情”，其他53人中29人稱根據“派系指示”未記入政治資金收支報告。安倍派一名年輕黨員不滿地表示，“不分青紅皂白的統一處分不合理”。



然而劃清界限並非易事。例如若將2018年起5年間收取的回扣金額在500萬日元（約合人民幣24萬元）以下的人排除在對象之外，那麼曾任安倍派主席的前文科相鹽谷立也將被排除。這與不斷升溫的安倍派幹部責任論“背道而馳”（資深黨員語）。



▽風險



因此出現了一個方案，對曾任安倍和二階派會長、事務總長等的幹部作出“3個月以上、2年以下停止黨內職務”或“不予推薦選舉”的處分，其餘則給予“警告”處分。因為如果曾是大派系的安倍派議員被集體停職，將對政黨運營造成障礙。



不過朝野政黨很快就有意見指出“不嚴格不徹底”（前閣僚語）。日本維新會幹事長藤田文武6日在記者會上，提及新冠緊急事態宣言期間自民黨3名議員因前往東京銀座夜總會被作出“勸告退黨”處分一事，諷刺道“（處分應當）相同或更重”。



立憲民主黨的幹部也強調，安倍派前政調會長萩生田光一、曾擔任二階派會長的前幹事長二階俊博收取的金額居前三。這名幹部憤怒地表示：“從輕處分合理嗎？”



然而對岸田而言，勸告退黨和最嚴厲的開除黨籍處分會升高連任總裁的風險。敬慕萩生田和二階兩人的議員不在少數，有重量級議員指出：“如果冒然給予嚴厲處分，會遭到報復。”目前安倍派幹部正在施壓，提出：“岸田派前會計負責人也被立案，為何首相未受到任何處分？這不公平。”