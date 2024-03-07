謝國樑盼別再談罷免　肯定綠議長童子瑋高度

基隆市議會召開臨時會，國民黨基隆市長謝國樑赴議會報告並備詢，尋求與民進黨議長童子瑋破冰和解。（中評社 張穎齊攝） 中評社基隆3月7日電（記者 張穎齊）基隆東岸商場爭議未解，藍綠政治攻防升高到中國國民黨基隆市長謝國樑、民進黨基隆市議長童子瑋都有人發動罷免的激烈狀況。市長謝國樑7日受訪表示，他感謝童子瑋對藍綠雙方情緒緩和提供有高度的說法，不管誰罷免誰，都不要再討論並進行，應回歸公共議題。



NET在基隆東岸商場產權爭議未歇，臉書社團出現罷免謝國樑聲浪，國民黨基隆市黨部主委吳國勝認為是民進黨基隆市議員助攻操作，因此提出發動罷免反制童子瑋、民進黨議員張之豪、鄭文婷、陳宜、張顥瀚等5人。民進黨基隆市議會黨團則指謝國樑有動員家族企業第二信用合作社連署罷免童；謝國樑、吳國勝則否認，吳國勝強調自己是反制的總指揮。



基隆市議會下午進行臨時會，謝國樑會前接受媒體聯訪表示，感謝童子瑋對於雙方的情緒和緩，有很高度的界定跟說法，他昨晚也花了很多時間，告知國民黨基隆市黨部絕對不要再有發生罷免反制的情形，應花最大努力好好就公共議題去討論，民眾對於藍綠對罷免或反制罷免議題都非常反感，他相信未來一定不會再要有這樣的情況。



媒體問，謝國樑家族關係企業第二信用合作社被指有受指揮發動反制罷免連署？謝國樑說，據他瞭解沒這回事，國民黨基隆市黨部接觸了誰？他一時半刻無法講清楚，但他衹有告訴黨部，絕對不要再推動這樣事情，童子瑋也定調如此，非常感謝童。



記者問，童子瑋說不要再開戰場？謝國樑說同意，不管誰罷免誰，或反制誰，都不要再有，他會很努力與基層溝通，黨部也應該改變作法。



記者問，童子瑋是2026基隆市長潛在對手？謝國樑笑說，這一點關係都沒有，童是有高度的議長，他相當肯定童這次的發言。



媒體問，綠委王定宇批謝國樑是被寵壞的貴公子？謝國樑說，希望王多花時間在“國會”議題上。



從NET爭議，民進黨稱謝國樑有圖利之嫌，謝國樑則反擊民進黨前基隆市長、“內政部長”林右昌花7.3億元新台幣興建城際轉運站，每年固定權利金僅50萬元到200萬元，才是圖利之嫌？謝國樑說，這些議題留到議會臨時會中討論，謝謝。