漁船事件民進黨抹紅　國民黨嗆只會政治操作

國民黨中央黨部。（中評社 資料照) 中評社台北3月7日電／民進黨針對金廈海域事件發言質疑在野黨，中國國民黨今天表示，到底誰是執政黨？民進黨不設法解決兩岸僵局，卻反其道而行，回過頭來抹紅在野的國民黨，印證了大家對於民進黨的觀感，就是“不解決問題，還天天製造問題”，這不是滑天下之大稽嗎？



國民黨指出，連“國防部長”邱國正對於當前的兩岸關係都在“立法院”擔憂說“兩岸軍事一直很緊張，最近有上升”，擔心到一直睡不好，民進黨居然還高枕無憂？只會政治操作抹紅在野黨？



國民黨表示，金廈海域事件，各方都感受到兩岸關係的緊張，國民黨希望能夠盡快查明真相，給各方交代，並且用同理心與人道理念，積極與對方進行溝通協調，才能夠解決問題；民進黨卻將這起案件當作政治鬥爭的籌碼，不思解決爭議，只會惡意扭曲跟攻擊在野黨的訴求。



國民黨批評，首先將司法案件政治化的，就是民進黨！連邱國正對當前的局勢都緊張到睡不好，民進黨作為執政黨施政無能、處置無方，國民黨透過各方管道幫忙溝通協調，還反過來被民進黨抹紅，到底現在執政的是民進黨？還是國民黨？



國民黨呼籲，各方應秉持同理心，以人道立場盡快化解衝突，民進黨更不要再製造問題，扛起責任來解決問題，否則最後深受其害的只會是無辜的台灣人民。