中評分析：王毅外長向世界亮明台灣問題底線

王毅表示，如果個別國家執意與台灣地區保持官方關係，那就是幹涉中國的內政。如果現在還有人縱容支持“台獨”，那就是挑戰中國的主權。（中評社 林艶攝） 中評社北京3月8日電（記者 林艷）全國兩會正在北京召開，中共中央政治局委員、外交部長王毅3月7日上午受邀出席外長記者會，在長達一個半小時的時間裡回答了中外記者提出的21個熱點問題。其中，在第八個問題就被問及台灣問題，相比往年在記者會尾聲才會被問到台灣問題，今年台灣問題在外長記者會的重要性明顯靠前。外長記者會也是世界瞭解中國關於台灣問題立場的重要窗口，因此備受國際輿論高度關注，昨天記者會上就有大量來自世界各國的媒體記者。中評社記者在現場聆聽了王毅外長的回應，最直接的感受是“底線清晰”。短短兩分鐘的回答，王毅外長向國際社會嚴正闡明了中國在台灣問題上的立場，挑明了底線，劃出了紅線，釋放了清晰信號。



第一，台灣是中國的一部分，回歸祖國是歷史的必然趨勢。我們看到，台灣地區選舉結束後，外界也非常擔憂台海緊張局勢會進一步升級，並將衝擊區域和平與穩定。王毅外長針對台灣地區選後的台海局勢作出明確回應表示，台灣地區選舉只是中國的一個地方選舉，選舉結果絲毫改變不了台灣是中國一部分的基本事實，也改變不了台灣必將回歸祖國的歷史大勢。同時，他也表示，大家遲早會看到一張國際社會遵守一中原則的“全家福”照片。我們認為，王毅外長的此番表態非常清晰地向國際社會說明了中國對統一問題的立場，即統一是必然的，是遲早的事，只是個時間問題。同時，統一是中國在台灣問題上既定的大政方針，不會因為任何人、任何事而改變。因此，不論台灣地區的選舉結果如何，也都改變不了統一的大勢。

