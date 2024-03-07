台醫院亂漲掛號費　薛瑞元稱沒大規模評估

藍委廖偉翔質詢台“衛福部長”薛瑞元。（照片：“立法院”“國會”頻道） 中評社台北3月7日電／台“衛福部”4日突然發文公告廢止“醫療機構收取掛號費之參考範圍”，許多醫院馬上大漲掛號費，引發民間反彈。台“衛福部長”薛瑞元今天在“立法院”被問及，是否有與社會溝通或邀集專家學者研議後才拍板，薛承認，並沒有做大規模的評估。讓中國國民黨“立委”廖偉翔痛批，政策未經審慎評估就定案，只會製造更大的問題，對醫界不公平，也增加人民負擔。



媒體報導，薛瑞元7日在“立法院”衛環委員會備詢，廖偉翔問及，“衛福部”日前無預警取消掛號上限，是否先有與社會溝通或邀集專家學者研議？薛瑞元承認，倒是沒有說，有這樣大規模的去做”。廖偉翔當場痛批，政策沒有評估就上路，“衛福部”完全沒有考慮到取消上限後的影響。對於“衛福部”是否有預估取消掛號費上限後，對百姓的負擔會上漲幾成？薛瑞元也一問三不知，稱沒辦法預測。



廖偉翔痛批，“衛福部”沒有經過審慎評估研究，也沒有足夠的溝通，就是甩鍋給地方政府、便宜行事，學界、醫藥界雖然持正面看法，但從去年的提高部分負擔、增加醫學中心名額都讓人民醫療費用變貴，這次直接拿掉掛號費上限，對百姓而言就是漲漲漲、人民被剝三層皮！



廖偉翔指出，掛號費只是行政費用，造成醫院經營壓力大、醫事人員流動率高的核心問題，就是健保點值過低、長期不公，但“衛福部”不去思考健保總額制度如何改革，不去解決問題，而是直接採取治標不治本的“取消掛號費上限”，只會製造更大的問題。