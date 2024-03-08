藍委游顥：黨內軍系幹部人心惶惶　應速溝通

國民黨南投縣“立委”游顥。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北3月8日電（記者 楊騰凱）中國國民黨主席朱立倫改組創立於1956年軍系黃復興黨部，“黨中之黨”地位不再。對此，前國民黨主席洪秀柱子弟兵、國民黨南投縣“立委”游顥向中評社表示，不少黃復興地方幹部都是看報導才知道，基層確實人心惶惶，畢竟黃復興對黨務、輔選都有貢獻，朱立倫應趕緊溝通，把傷害降到最低。



國民黨改組黃復興黨部，從相對獨立的特種黨部轉成組發會下轄單位，黃復興地方支黨部也併入國民黨地方黨部。



游顥曾任國民黨主席洪秀柱辦公室主任、南投縣議員，是洪秀柱子弟兵。2024接棒南投縣長許淑華過去的“立委”選區南投縣第二選區並成功當選，現為南投縣“立法委員”。



游顥表示，其實任何一個改革對於效益和後座力其實正反都有，就是看實際上的效應有沒有大過後座力，現在朱立倫表達要改革，想改變黨中有黨的情況，但是要先做的還是黃復興各地支黨部的安撫，過去黃復興都擔任輔選重要角色，尤其歷次大選都有很高的動員能量，所以現階段朱立倫要變革，希望帶來大刀闊斧的感覺，首要之務還是溝通。



游顥指出，因為許多黃復興幹部，尤其是地方幹部，都是看了報導才知道有這樣的決定，而且是直接送中常會通過，基層確實是人心惶惶，最主要是黃復興對黨的忠貞，對黨心理上的依賴，他們才會在這過程中感到惶恐，所以國民黨中央黨部第一時間是應該要與黃復興各地黨部主委溝通，讓他們知道未來調整的方向，才能持續凝聚向心力。



游顥表示，黃復興是不是要從特種黨部裁撤，其實這麼多年來在中常會、中央委員會大家都有不斷提出討論，看這件事情，還是回歸到黃復興黨部與一般黨部平常在選舉上的摩擦。在“總統”選舉、“立法院”選舉，黃復興一直都是全力輔選的，這毋庸置疑，包括地方鄉鎮市長也全力輔選。但是在議員等民意代表選舉的情況中，黃復興會支持自家黨員參選，確保黃復興的影響，所以在這過程中，難免會出現國民黨提名的候選人，但是沒有得到黃復興支持，黃復興集中支持自己推出的人選後，有時候反而造成國民黨候選人與黃復興候選人雙雙落選，這才會使得一些人對黃復興產生黨中有黨不輔選的錯覺。

