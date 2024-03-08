中評現場：外長記者會盡是熱點 信息量極大

談及中美關係，王毅在表示，無論國際風雲如何變幻，中國始終保持對美政策的穩定性和連續性，始終本著對歷史、對人民、對世界負責的態度處理中美關系。（中評社 林艶攝） 中評社北京3月8日電（記者 林艷）十四屆全國人大會議3月7日舉行外長記者會，中共中央政治局委員、外交部長王毅出席並回答中外記者提問。在長達一個半小時的時間裡，王毅外長共回答了21個中外記者提問。這些問題盡是備受關注的熱點問題，其中不乏犀利問題。令中評社記者印象深刻的是，王毅外長的回答乾貨滿滿、擲地有聲、金句頻出、信息量極大，盡顯大國外長風采。



談及中美關係，王毅在表示，無論國際風雲如何變幻，中國始終保持對美政策的穩定性和連續性，始終本著對歷史、對人民、對世界負責的態度處理中美關係。他表示，相互尊重是前提，因為兩國社會制度和政治體制不同，衹有尊重和認可差異，兩國交往才可持續；和平共處是底線，像中美這樣的兩個大國，發生衝突對抗後果不堪設想；合作共贏是目標，中美攜起手來，可以辦成很多有利於兩國、有利於世界的大事。



王毅表示，舊金山會晤以來，中美關係改善確實取得一些進展，這符合兩國和世界人民的利益和願望。但不得不指出的是，美方的對華錯誤認知仍在延續，所做的承諾並沒有真正兌現。打壓中國的手段不斷花樣翻新，單邊制裁的清單不斷延長，欲加之罪到了匪夷所思的程度。



王毅也敦促美國客觀看待中國的發展。王毅接連發出四連問：美國如果總是說一套、做一套，大國的信譽何在？美國如果一聽到“中國”這兩個字就緊張焦慮，大國的自信何在？美國如果只讓自己保持繁榮，不允許別國正當發展，國際公理何在？美國如果執意壟斷價值鏈高端，只讓中國停留在低端，公平競爭何在？他說，美國面對的挑戰在自身，而不在中國。如果一門心思打壓中國，最終必將害了自己。

