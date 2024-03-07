綠委沈伯洋質詢灰色作戰　邱國正談第一擊

沈伯洋質詢。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月7日電（記者 黃筱筠）民進黨“立委”沈伯洋今天質詢聚焦中國大陸灰色地帶作戰議題，台“國防部長”邱國正表示，灰色地帶不光是地帶，事件也是如此，比如“海峽中線”問題，金廈禁止、限制水域等，對方可以說從來沒有此契約，的確，但有很多事情當初推動，並沒有契約，沒有雙方簽訂，但行之多年的默契，可以把我們很多不必要發生，甚至擦槍走火的不可抗拒問題縮減。但大陸片面作法，有他們的講法，但我們作為不會變更，持續保持監控對海巡資源、相互協調、交換情資等，這是我們本務工作會持續做。



深綠的沈伯洋為台灣黑熊學院院長，該學院的目標在強化台灣民眾的戰爭意識與防衛信心。同時也研究大陸資訊戰以及認知作戰等議題。同時該學院聲稱要在3年期間透過訓練課程、知識內容出版、防衛教育體驗等形式，達成300萬人次的教育推廣。



邱國正表示，“我一再強調，你們步步進逼，我們到最後就是第一擊，不是我發起，是為了避戰，避免戰爭，但避免不掉，一定要應戰”。



沈伯洋質詢關注灰色地帶，他指出，中國灰色作戰應處有沒有準則或是要綱？面臨多少次灰色地帶作戰等。邱國正表示，大概每天在站報或記錄中，都有記載，指揮中心成立有個連參，針對敵情、海上、飛彈，甚至台灣各部隊狀況掌握，這是我們本務工作之一，所以我們有這個數量，可以私下去向委員說明。



沈伯洋詢問，這次金廈海域是灰色地帶作戰的情形？



邱國正表示，灰色地帶不光是地帶，事件也是如此，有灰色地帶模稜兩可，比如“海峽中線”問題，金廈禁止、限制水域，對方可以說從來沒有此契約，的確，但是有很多事情當初推動，並沒有契約，沒有雙方簽訂，但有行之多年的默契。也可以把我們很多不必要發生，甚至擦槍走火的不可抗拒問題給縮減，但是大陸片面作法，有他的講法，但我們作為不會變更，持續保持監控對海巡資源、相互協調、交換情資，這是我們本務工作會持續做。



沈伯洋提到，中國單方面破壞現狀，認為是灰色地帶作戰，我們有沒有準則，進而有更多應變措施？邱國正說，“國軍”分成平時跟戰時作為，平時有分突發狀況、偶發事件的處理與危機處理，包含天然災害也在平常如何應變，灰色地帶介於平時跟戰時之間，一有這種狀況會記錄，當作狀況，所以平常，依據“國軍”突發狀況處置規定，來做對部隊的要求、應對，這些狀況多了，應對方法也會不斷精進。為何有各種兵推，包含漢光演習、海、空軍也有兵推，都是針對可能發生狀況來做演練，應處灰色地帶，避免發生衝突的作為，是很具體作為。

