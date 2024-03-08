中評鏡頭：外長記者會人氣爆棚 再現手機海

王毅外長向媒體記者揮手（中評社 林艶攝） 中評社北京3月8日電（記者 林艷）一年一度的外長記者會是世界瞭解中國外交政策和對外關係的重要窗口，時隔四年外長記者會恢復疫情前模式，吸引了中外媒體記者高度關注。昨天上午，中共中央政治局委員、外交部長王毅受邀出席記者會，這也是王毅外長第十次參加兩會期間舉行的記者會，更是首次以中央政治局委員兼外長身份出席。中評社記者看到，記者會現場人氣爆棚，媒體記者不僅一早跑來卡位，結束後更是窮追不捨。



儘管昨天外長的記者會在10點才開始，但很多媒體記者為了卡到一個很好拍攝位置，最早的記者凌晨五點就到梅地亞新聞中心發佈廳門口排隊了。10點，王毅外長步入新聞發佈廳，此時發佈廳內已是座無虛席，過道也都站滿了人。攝影記者們拿起手中的相機一陣狂拍，而坐在前面的文字記者們也沒有停歇，拿著手機進行拍攝，瞬間現場出現了一片壯觀的“手機海”。



王毅外長來到座位席，與媒體記者們揮手後便微笑著對大家說道，“很高興在兩會期間再次同各位見面。我聽說各位很早就到了現場，我對大家的敬業精神表示欽佩。”



在長達一個半小時的時間裡，王毅外長回答了21個中外記者提問，包括中美關係、中俄關係、台灣問題、半島問題等。其中，當一位外國男記者起身問及關於新時代中國故事的問題時，王毅外長對這位記者問道“我在短視頻看到你跳‘科目三’，還繼續跳嗎？”這突如其來的中國外長關注也令提問的外國記者甚是意外和激動，現場的氣氛瞬間也從嚴肅轉向了輕鬆愉快的畫風。



記者會結束，現場也上演了“瘋狂追追追”的畫面。主持人宣佈記者會結束的話音剛落，意猶未盡的媒體記者們一窩蜂地衝上前，一路追一路喊問，王毅外長則是對記者們揮揮手微笑。

