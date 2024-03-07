謝龍介爆赴府討論特赦陳水扁　蔡清祥否認

藍委謝龍介質詢台“法務部長”蔡清祥。（照片：“立法院”“國會”頻道） 中評社台北3月7日電／賴清德520上任後，是否會特赦陳水扁，引發外界關注。中國國民黨“立委”謝龍介今天在“立法院”質詢時爆料，有“現在的政務官”向他透露，“總統府”透過“行政院”要“法務部”研議特赦案，連赦扁後財產處理都有討論，並追問台“法務部長”蔡清祥。蔡清祥雖堅稱沒有收到府方公文，承認有時候會去“總統府”討論事情，但絕對跟特赦陳水扁無關。



“立法院”司法及法制委員會今天邀請“法務部”部長蔡清祥率所屬單位主管報告業務概況及立法計劃，並備質詢。



媒體報導，謝龍介詢問蔡清祥，今年1月是否前住“總統府”參與討論是否特赦陳水扁，甚至討論陳水扁的財產如何還錢等。此外，若要禮遇前“元首”，也應該要陳水扁就其貪污案件向大眾道歉，並償還追繳犯罪所得。



蔡清祥回應，他本來就會進出“總統府”開會，但沒有討論特赦陳水扁的議題。



謝龍介進一步指出，他是收到某政務官的內線消息，而且“總統府”是透過“行政院”要“法務部”研議；蔡清祥回應，絕對沒有接到指示要求研議這項議題，而且是否特赦為“總統”職權。



謝龍介質詢時提到，“憲法”法庭將於4月23日開庭辯論，刑法271條第1項殺人罪的死刑規定是否違憲，“法務部”的立場是什麼？如果“憲法”法庭判決違憲，有沒有可能直接釋放37名死囚。



蔡清祥表示，“法務部”當天會派人出席辯論，台灣現行法仍有死刑規定，“國家”未廢除死刑制度前，“法務部”對於死刑執行會依法行政，他任內執行過2次槍決。目前37名死刑犯均有聲請司法救濟，只要救濟程序完結，一定依法執行。



蔡清祥說，判決如果違憲，比較可能是案件重新審理，仍會判刑，並不會釋放人犯。



針對金門漁船事件，謝龍介詢問，金門地檢署何時可以偵結，讓事情快點落幕？蔡清祥回應，無法干預檢察官的偵查狀況，但會請他們盡速偵結。