綠委王美惠收恐嚇信　冒名陳其邁勒索2千萬

綠委王美惠在臉書表示，她的公務信箱收到炸彈恐嚇信。（照:王美惠臉書） 中評社台北3月7日電／繼中國國民黨“立委”羅智強、民進黨“立委”黃捷之後，綠委王美惠今天表示，上午收到了炸彈恐嚇信，信件是冒用高雄市長陳其邁的名字寄出，揚言已在其服務處安裝炸彈，要求匯款新台幣2000萬元。王美惠指出，已向警方報案，並強調絕對不會因此向惡勢力低頭。



王美惠今日臉書發文指出，“今天一早，阿惠的公務信箱收到了炸彈恐嚇信。”信件內容為：“我在公明路152號（王美惠嘉義市服務處）某處放了遙控炸彈，如果不希望我引爆炸彈，請在下午5點之前給我PayPal帳戶：peifen2020@gmail.com匯款2000萬元新台幣，下午5點看不到錢，我會直接引爆炸彈。”



王美惠指出，寄件者冒用陳其邁的名義，揚言已在其服務處安裝炸彈，要求匯款2千萬元，否則就要引爆炸彈。為了鄉親及服務團隊的安全，她立刻向警方報案，也請同仁們務必注意自身安全。



王美惠強調，台灣是自由、民主、法治的社會，可以廣納不同聲音及意見，但不容許用威脅的手段來表達訴求，她強力譴責恐嚇等不法之行為，身為民意代表肩上背負著重大的社會責任，絕對不會因此向惡勢力低頭。



王美惠指出，近期已有多起炸彈恐嚇事件，造成民眾的恐慌。她要求相關單位一定要積極偵辦，以維護社會安定及民眾的安全。

