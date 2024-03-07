韓國醫界政府對醫生辭職事態前景看法迥異

中評社香港3月7日電／在韓國實習住院醫師離崗事態呈現長期化態勢的情況下，醫療界和政府對事態前景存在截然不同的觀點，引發廣泛關注。



韓聯社報導，醫療界預測，辭呈遞交30天后即生效，故醫生們不會返崗。但政府則認為，在這場風波中，辭職本身並不成立，因此醫生們根本不可能跳槽，到最後只能會返崗。



韓國實習住院醫師從上月19日起集體辭職缺勤，以反對政府推行醫學院擴招政策。據醫療界7日預測，此次事態可能會進入長期化局面。醫療界普遍認為，事態已發展到了無法挽回的地步，恐難期待離崗醫生們返崗。



據嘉泉大學吉醫院教授嚴重植預測，遞交辭呈的醫生們基本不會返回崗位，醫療空缺余波可能會持續3～4年。一位未具名的首都圈一家大型醫院教授透露，離崗的醫生們堅守醫德，但政府從一開始便採取強硬態度引發了他們的抵觸情緒。因此儘管事態進入收斂局面，這些醫生們恐怕也不會很快返崗。



醫療界依據《民法》相關規定做出了上述預測。韓國《民法》第660條規定，與用人單位訂立無固定期限勞動合同的勞動者在遞交辭呈30天后辭職即可生效。



但政府持有不同立場，認為政府在醫生們提交辭職報告之前下達維持診療服務命令，使得“辭職”本身不成立並不可能生效。而且《民法》第660條規定適用於“與用人單位訂立無固定期限勞動合同的勞動者”，而實習住院醫師屬於訂立固定期限勞動合同的人員，因此相關法律並不適用於實習住院醫師。



若辭職不被認可，實習住院醫師將陷入困境。根據《關於專科醫師實習及執業資格認可的規定》第14條，實習住院醫師不得開設醫療機構，除特殊情況，不得在所屬實習醫院以外機構就職。也就是說，在辭呈未被受理的情況下，實習住院醫師不得開辦醫院，也不得跳槽，聘用有關人員也屬於非法行為。