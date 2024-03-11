姚祖輝答中評：香港需自強不息 少理妄言

港區全國人大代表，滬港聯合控股有限公司主席姚祖輝（來源：受訪者提供） 中評社北京3月11日電（記者 郭至君）港區全國人大代表，滬港聯合控股有限公司主席姚祖輝在參加今年兩會期間接受了中評社記者的採訪，就滬港科創合作、香港盛事經濟、香港的營商環境等議題表達了他的想法。



姚祖輝首先表示，他往返上海與香港兩座城市已二十幾年，在科創方面，上海早於香港發展，因此香港有很多可以借鑒的地方。“首先，兩個城市的科技領域有很多類似支點，比如生物醫藥、大數據、人工智能方面，但上海多了一些先進製造，比如新材料、造船、造飛機等等，香港沒有辦法做得到，但香港也有它的優點，比如金融科技、保險科技等等。在信息安全的大前提下，我希望中央政府可以考慮把有關人工智能以及其硬件生產的國家實驗室也設立到香港去。”他說，“另外，深港合作是香港科技的重中之重。”



姚祖輝也表示，我們以前是產學研，有生產、有研究、有學習，現在這個概念是“資金＋基地＋產業”，這三方面政府都要配合好。首先基金方面，現在香港已經有兩個，科技局剛剛有一個100億的萬科基金提供給企業和大學申請。因為香港沒有大公司，因此政府一定要發揮帶頭作用，不單只是政府供給，還要鼓勵其他的資金平台。第二，產業方面我們的重點是一定要加大力度，把國際和內地的科技企業帶到香港。第三，產業園也很重要，我們現在一些地方非常缺乏研發人才，這方面香港還需要加強。

