王眾一委員答中評：中日民間交流大有可為

第十四屆全國政協委員，中國外文局亞太傳播中心總編輯王眾一在兩會上接受中評社記者專訪（來源：受訪者提供） 中評社北京3月9日電（記者 郭至君）第十四屆全國政協委員，中國外文局亞太傳播中心總編輯王眾一在今年全國兩會間隙接受了中評社記者的專訪，談及中日民間交流如何能為中日關係增加正能量，王眾一表示，現在中日兩國的關係發展到了一個所謂“競合”關係，這是我們必須承認一個前提，但怎麼求同存異或者求同化異，還有很大的空間可做。



王眾一說，前一段時間，中日關係的困難非常多，中國老百姓對日本有很強的抵觸情緒，日本老百姓對中國也有很不理解的地方，兩國關係一度進入到一種非常停滯的狀態。但我們看到，兩國的領導人，尤其是習近平主席有很寬闊的胸懷，去年恰逢中日和平友好條約簽訂45周年，習主席在舊金山和岸田首相見面，兩國重新確認了和平友好條約的初心，同時又賦予它新的時代內涵。實際上，中日之間的接觸在逐步恢復，民間交流依舊能起到緩解矛盾、化解危機、增進理解的作用。



王眾一說，中日之間的紐帶非常多，有很多文化的毛細血管是相連的，有基礎的。今年是1984年3000日本青年訪華40周年，我們完全可以借助這個契機，把青年交流先一步做起來，而且是創新地做，比如舉辦青年論壇、邀請日本青年到中國品嘗中國的家宴，讓他們瞭解現在中國人的生活，瞭解中國現在的發展，瞭解中國人對和平的渴望，慢慢地就能夠增進交流、消除疑慮。“在民調當中，沒有歷史負擔的日本青年人對中國的好感度高達40%，遠高於日本社會平均不到10%的好感度。這說明，做好下一代的工作很可能就是改善中日民間關係的一個突破口。”他說。

