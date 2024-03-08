菲律賓南海挑事　邱世卿：配合美國政治需求

台灣前空軍司令部少校參謀官邱世卿。（中評社 方敬為攝） 中評社南投3月8日電（記者 方敬為）針對中國與菲律賓近期在南海的衝突，台灣前空軍司令部少校參謀官邱世卿接受中評社訪問表示，菲律賓表面上是為了主權聲索，實際上是配合美國的政治需求，表演性質居多。由於南海的主權爭議由來已久，看不出菲律賓有與中國發生衝突的急迫性或必要性，因此他研判，相關態勢不會升級成軍事衝突，在今年底美國總統大選過後就會降溫。



邱世卿，台灣空軍官校畢業，曾擔任台灣空軍志航基地補給官、彈藥官、台灣空軍司令部少校資訊參謀官。現從事人工智慧應用研發，出版《戰爭下的平民生存手冊》引起話題。



中國、菲律賓的海上執法船隻5日在南海爆發衝突，中國海警船與菲國海岸防衛隊船隻在南海愛仁愛礁水域發生擦撞，中國海警並以水砲驅離菲國運補船，中國海警指控菲國船隻非法侵入海疆。美國國務院則譴責中國挑釁，強調該水域是菲律賓專屬經濟海域，中國沒有合法海權。相關態勢發展，各界關注。



邱世卿表示，菲律賓近期在南海對中國採取相對激烈作為，表面上是為了主權聲索，但背後或與美國的戰略及政治因素有關。他個人比較傾向認為，菲國在南海的行動其實是拜登政府要求的一場秀，藉此對那些美國保守勢力或者國內對中國有意見的選民及支持者有所交代。美國不打算直接與中國交惡，因為對選情不利，因此透過代理人激化紛爭。



邱世卿指出，可以看出菲律賓在最近短時間內，在南海區域採取對中國的行動或者宣示，大部分是表演性質居多，完全看不出真正的對抗意圖，中、菲海上執法船隻雖然有碰撞，但僅是輕輕擦撞，除了廣播交鋒、水砲驅離外，沒有進一步的武力行動。菲律賓採取的動作大部分可以看出，在媒體上面能取得良好效果，但是對國家主權的聲索沒有任何幫助。



他不認為菲律賓與中國在南海的激烈對抗，會在美國總統大選之後延續下去，但是在美國總統大選之前仍然可以不斷看到，菲律賓各種奇怪的表演在南海發生。因此，後面有即使有更離譜的劇碼，大家都不要被嚇到，應該還會有很多精心準備的劇本陸續上演。