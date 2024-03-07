台2月CPI年增率飆上3.08%　通膨警戒

物價指數年增率。(圖:綜合統計處提供) 中評社台北3月7日電／台灣通膨再升温!“行政院主計總處”今天公布2月消費者物價指數（CPI）年增率為3.08%，創2022年7月以來、19個月以來的新高，相較1月大幅攀升1.28個百分點。“主計總處”表示，2月有農曆春節因素干擾，若剔除春節因素，1至2月的CPI年增率平均為2.43%，還在2%通膨警戒線以上，處於高檔，顯示物價漲勢未歇，民眾物價壓力大。



“主計總處”說明，2月CPI較上年同月漲3.08%，主要是因今年春節是2月，因此部分服務費用（如個人照顧服務費、旅遊團費、旅館住宿費及計程車資等）受春節所在月分不同影響，價格相對上揚，加以水果、肉類、外食費、房租、個人隨身用品及醫療費用價格上漲，惟蔬菜、通訊設備及家庭耐久設備等價格下跌，抵銷部分漲幅；若扣除蔬菜水果及能源後之總指數（即核心 CPI），漲2.90%。



七大項中以食物類漲4.49%漲勢最大，主因水果受先前颱風等天候因素影響，上漲20.71%，肉類因飼養成本仍高，漲 5.45%，加以外食費、水產品、穀類及其製品各漲 4.00%、3.77%及3.70%，惟蔬菜因近期天候穩定，供給充裕，價格下跌8.65%，抵銷部分漲幅。



一直以來漲勢不停的外食類，2月漲幅4.00%，房租也達2.21%，都處高檔，顯示“國人”食衣住行都承受極大壓力。17項重要民生物資漲幅也在3%以上，達3.17%。



民眾對物價已經有感的是從疫情解封後開始，申請調漲掛號費的醫療院所一路飆升，六都診所掛號費大多都是新台幣200元起跳，加上部分負擔，每次看診至少需要250元。



根據台北市衛生局公布的申請調漲掛號費的醫療院所名單，光是今年1月到2月29日，多達116家申請調漲，且光是1月份就多達80家，調漲後價格落在200元到500元不等，去年調漲的科別以中醫為最大宗，今年截至目前為止，科別百花齊放，耳鼻喉科、家醫科、婦產科等統統都有。



不少民眾發現部分醫師看診時，會建議患者“多拿幾天藥”，通常建議一次拿一周，不需要3天後還回診。以北部地區的自費藥費區間，多落在1天20元到50元不等，零零總總加起來，每次看診至少得花掉500元。

