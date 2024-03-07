中國出口重回兩位數增長

中評社香港3月7日電／海關總署7日發佈數據：2024年前2個月，中國貨物貿易進出口總值6.61萬億元，同比增長8.7%。其中，出口3.75萬億元，同比增長10.3%，增速重回兩位數。



新華社報導，海關總署統計分析司司長呂大良表示，前2個月，中國貨物貿易延續去年四季度以來的向好態勢，連續5個月同比增長，進出口規模創歷史同期新高，增速較去年四季度加快7.1個百分點，實現良好開局。



尤為值得注意的是，面對外需持續低迷，中國出口快速增長來之不易，一方面有去年低基數的因素，另一方面，中國經濟動能也在逐步恢復。



呂大良表示，今年以來，在外部環境複雜性、嚴峻性、不確定性上升的背景下，中國出口憑藉創新能力和產品品質實現兩位數增長，競爭優勢進一步鞏固，以汽車、家電、船舶等優勢產品為例，前兩個月出口分別增長15.8%、24.3%、180.6%。



與此同時，前2個月適逢元旦、春節假期，國內消費需求旺盛，帶動進口延續向好勢頭：合計進口2.86萬億元，同比增長6.7%。



具體來看，一般貿易作為中國對外貿易的主要方式，進出口比重提升：前2個月，一般貿易進出口4.34萬億元，同比增長10%，佔中國外貿總值的65.7%，比去年同期提升0.8個百分點。



第一大外貿經營主體——民營企業活力充足。前2個月，民營企業進出口3.61萬億元，同比增長17.7%，佔中國進出口總值的54.6%，較去年同期提升4.2個百分點。廣大民營企業通過積極搶抓機遇，市場開拓成效顯著：對共建“一帶一路”國家進出口同比增長17.4%。



對東盟、美國、韓國進出口增長。前2個月，東盟為中國第一大貿易伙伴，中國與東盟貿易總值為9932.4億元，同比增長8.1%，佔中國外貿總值的15%。同期，中國對第二大貿易伙伴歐盟進出口同比下降1.3%，對美國和韓國進出口同比分別增長3.7%和2.9%。



此外，多元經貿合作日益密切。前2個月，中國對共建“一帶一路”國家合計進出口3.13萬億元，同比增長9%；對中亞五國、拉美和非洲進出口增速大幅高於整體，同比分別增長26%、17.3%和17.3%。