蕭旭岑：馬英九為避免兩岸開戰不排除再訪陸

左起新竹清華大學通識教育中心兼任助理教授何志勇、馬英九文教基金會執行長蕭旭岑、前“立委”陳學聖。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月7日電（記者 張穎齊）金門漁船事件持續延燒，引發兩岸緊張。馬英九文教基金會執行長蕭旭岑7日表示，民進黨政府操作漁船案背後動機不單純，是為了選舉利益不顧百姓？還是測試中美底線？背後目的到底是什麼？至於馬英九的最後人生目標，就是保護台灣人民安全、避免兩岸開戰，為這個目標，馬不排除再訪陸。



蕭旭岑今日下午至中國國民黨前“立委”陳學聖與新竹清華大學通識教育中心兼任助理教授何志勇主持的“志聖鮮思”直播節目。3人相談甚歡。



蕭旭岑表示，他很感慨金門漁船事件，民進黨“海洋委員會主委”管碧玲不斷用政治語言操弄，卻不好好解決問題，透過煽動、激化兩岸對立情緒，這就是蔡政府。如是馬英九執政時期，兩岸是有制度化協商，透過海基會、海協會一起就事論事，台灣若執法過當會道歉，但也會維持執法立場，相信對岸也會接受。



蕭旭岑說，不過台灣海巡此次卻沒影像、證據，民進黨一直用意識形態去操弄，那對岸一定不會接受，台灣要將心比心，還有民進黨到底一直藉由漁船案，持續激化兩岸緊張所為為何？是未選舉利益、不顧百姓？還是測試中美底線？蔡英文都要卸任了，為何還要危險操作？背後目的為何？



蕭旭岑強調，馬英九執政風格則是公開透明，兩岸交流制度化，陸委會、國台辦去談，沒有密室，以前M503航路也曾發生過爭議，一通點化就解決，兩岸領導人都能見面化解誤會，馬2015年與大陸國家主席習近平在新加坡見面，就是希望留給下一任蔡英文有這座交流的大橋，可惜蔡一上任就不承認九二共識，那這座橋就斷了。



蕭旭岑提及，要知道馬習會當初是對等尊嚴，在新加坡樟宜機場，兩岸“元首”專機還是並排在一起，有媒體跟他說這就是一中各表，並無吃虧，民進黨卻酸溜溜，民進黨才是不斷流失主權尊嚴，漁船案連治權也流失了，民進黨毫無辦法。