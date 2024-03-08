蕭旭岑語中評：兩岸青年要交流　不“台獨”

馬英九文教基金會執行長蕭旭岑接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月8日電（記者 張穎齊）中國國民黨主席朱立倫宣布組織調整，將整併成立於1956年的黃復興黨部進各地方黨部，並設立青年數位部。馬英九文教基金會執行長蕭旭岑接受中評社訪問表示，樂見國民黨重視年輕人而設立專門的部門，國民黨未來靠年輕人，比如馬英九基金會的使命就是讓兩岸年輕人互相更認識、交流，不能走民進黨“台獨”路線，或去學台灣民眾黨，要有自己的價值。



蕭旭岑，政治大學新聞研究所碩士，歷任“總統府”副秘書長、“總統府”馬習會小組執行長、“總統府”資安會資安長、國民黨發言人、國民黨文傳會主委、國民黨秘書長辦公室主任、中央廣播電台副總台長兼新聞部經理、中國時報政治組副主任兼“國會”線召集人、聯合報新聞記者等。



蕭旭岑表示，他很樂見國民黨重視年輕人，為年輕人設立了專門部門，至於黃復興黨部改組的問題，因這是國民黨務，他不便評論，不過組織就是力量，相信國民黨中央會善用整併組織，發揮更大作用。



蕭旭岑說，像馬英九基金會也致力重視年輕人，比如“大九學堂”培養出很多年輕人才，比如國民黨基隆市長謝國樑的基隆市政府發言人余治明，還有2024國民黨排名第33不分區“立委”候選人何嘉霖等，為台灣栽培青年人才，並認同“中華民國”理念，培訓年輕人去接觸各項領域，這是基金會的義務與使命。

