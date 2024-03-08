兩會聚焦：廣東代表熱議粵港澳大灣區發展

十四屆全國人大二次會議廣東省代表團7日上午在北京首都賓館舉行開放團組會議（中評社 李子寧攝） 中評社北京3月8日電（記者 李子寧）十四屆全國人大二次會議廣東省代表團7日上午在北京首都賓館舉行開放團組會議，吸引超百位記者入團採訪。會上廣東省委常委、省政府黨組副書記、常務副省長張虎，廣東省珠海市委副書記、市政府黨組書記、市長黃志豪和廣汽集團總經理馮興亞，就推進粵港澳大灣區發展的相關內容進行了發言。



張虎表示，《報告》中提出，要支持粵港澳大灣區等經濟發展優勢地區更好發揮高質量發展動力源的作用。接下來廣東將縱深推進新階段粵港澳大灣區建設，牽引帶動全省全面深化改革開放，進一步做實大灣區“一點二地”的全新定位，攜手港澳深化軟硬聯通，強化三地的產業科技合作，推動橫琴、前海、南沙、河套等重大平台，形成更多標誌性的成果，加快建設世界級的灣區、發展最好的灣區。同時打好“五外聯動”的組合拳，擴大高水平對外開放，縱深推進重點領域的改革攻堅，持續激發高質量發展的活力、動力。



黃志豪表示，橫琴粵澳深度合作區具備獨特的政策優勢，可以通過基礎設施的硬聯通，制度規則的軟聯通，讓更多創新要素在橫琴，在粵港澳大灣區澳珠極點匯聚叠加，促進全球產業鏈供應鏈的優化，在不斷的優化組合當中推陳出新，加快形成新質生產力生產力。另外，港澳的優勢是服務業以及對國際人才的吸引力，而珠三角的優勢是製造業，要用好橫琴平台，促進香港、澳門、橫琴的現代服務業，與珠海、中山、江門等珠三角城市的製造業深度融合。



黃志豪說，《報告》提出要著力擴大國內需求，推動經濟實現良性循環。港珠澳大橋把香港、澳門與珠海更加緊密地聯繫在一起，未來還將進一步推動把橫琴以及港珠、澳珠打造成為國內國際雙循環的重要樞紐，就好像水龍頭連接管網一樣，連接廣闊的空間。同時也將進一步強化與港澳及兄弟城市的連接，讓廣大居民消費者可以像香港居民北上深圳一樣到橫琴、到珠海更好地享受消費。



廣汽集團總經理馮興亞表示，廣汽集團將充分發揮廣東省智能網聯和新能源兩個雙“鏈主”企業的帶動作用，立足粵港澳大灣區，服務培育發展新質生產力，助力打造粵港澳大灣區智能網聯、新能源汽車的世界級產業集群。