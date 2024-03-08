洪慧珠：馬來西亞避免捲入中美大國紛爭

台灣前駐馬來西亞代表洪慧珠到新竹中華大學演講。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹3月8日電（記者 盧誠輝）台灣前駐馬來西亞代表洪慧珠7日到新竹中華大學演講時表示，馬來西亞在外交上的核心策略是避險策略，避免捲入中美等大國之間的紛爭，以免惹禍上身，所以在國際議題上堅持不選邊站，以維持自身在國際上的自主性，但南海爭端卻是馬國的紅線，也因此讓馬國許多外交官認為避險政策太過理想，執行面有許多困難。



洪慧珠7日到新竹中華大學演講，介紹馬來西亞的政經文化與外交政策。洪慧珠曾派駐美國長達18年，歷任“外交部歐洲司長”、駐波士頓台北經濟文化辦事處處長、駐美國台北經濟文化代表處副代表，2018年派駐駐馬來西亞台北經濟文化辦事處擔任代表，去年已退休。



洪慧珠指出，馬來西亞外交政策以東協中心性為理念，目標是希望能用外交機制來解決紛爭，促進區域穩定和平，也希望能在穆斯林、伊斯蘭與東協等議題，在東南亞開發中國家中能扮演領袖的角色來發揮影響力，因此在外交上的核心策略採取避險策略。



馬來西亞的避險策略主要是為了避免捲入中美等大國之間的紛爭，以免惹禍上身。洪慧珠說，所以馬國在國際議題上堅持不選邊站，盡量去平衡與大國之間的關係，以便維持自身在國際上的自主性，當然馬國也會利用避險策略的曖昧關係來做一些政治上的盤算，以爭取馬國的利益。



洪慧珠認為，馬來西亞歷來的首相對避險策略都沒有很明確的做法，因馬國其實很需要跟美國在軍事安全與經濟上合作，同時又不能拒絕中國崛起，還是要跟中國合作，但兩大之間難為小，也因此讓許多馬國外交官都認為避險政策太過理想性，在執行面上有許多困難。



最明顯的例子是馬國在外交上最清楚的一條紅線就是南海爭端，洪慧珠表示，因為馬國主張有南海聲索權，也主張在沙巴外海一個暗礁的主權，還經經常派遣船隻去暗礁附近海域探勘開採石油，也因此經常在南海爭端議題上和中國發生衝突。