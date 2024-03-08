推動“能耗雙控”逐步轉向“碳排放雙控”

中評社北京3月8日電／黨的十八大以來，中國把綠色低碳和節能減排擺在突出位置，建立並實施能源消耗總量和強度雙控制度，有力促進中國能源利用效率大幅提升和二氧化碳排放強度持續下降。去年召開的中央全面深化改革委員會第二次會議提出，“推動能耗雙控逐步轉向碳排放雙控”。今年1月公布的《中共中央國務院關於全面推進美麗中國建設的意見》再次對此作出強調並進行部署。“能耗雙控”逐步轉向“碳排放雙控”，是中國“雙碳”戰略實施的一項基礎性、前置性的制度變革，不僅徹底打破了“能耗雙控”對可再生能源發展和能源化工產業的約束，而且能夠更好地服務於中國“雙碳”戰略，加快新質生產力發展，在全球範圍內形成零碳經濟競爭新優勢。



“碳排放雙控”有助於塑造零碳經濟競爭新優勢



光明日報發表湖北省中國特色社會主義理論體系研究中心華中科技大學分中心研究員孫永平、華中科技大學創新發展研究中心研究員蔣經寧文章表示，目前世界零碳經濟競爭加劇，零碳轉型正在重塑國家間的發展格局。面對競爭激烈的外部環境，中國的“碳排放雙控”能夠通過改變企業行為和倒逼地方經濟追求零碳轉型，加快形成新質生產力，塑造中國零碳經濟競爭新優勢。



“碳排放雙控”倒逼地方政府通過招商引資和產業扶持等政策，用知識、技術、管理、數據等新型生產要素替代能源、礦產等傳統生產要素，形成新質生產力，培育地方零碳經濟競爭新優勢。對於能源結構優的欠發達地區，“碳排放雙控”政策使得可再生能源禀賦成為當地新的招商引資硬實力，並以此為基礎推動相關產業進一步聚集，帶動其他配套產業發展壯大，進一步提高可再生能源利用效益和附加值，進而優化產業結構。對於產業結構優的發達地區，“碳排放雙控”政策使得地方政府需要進一步聚集技術、管理、數據等新型生產要素，通過資源互補、技術交流等方式與能源結構清潔的地區進行深度合作，配合“西電東送”“東數西算”等區域合作工程，優化能源消費結構，為新興產業發展提供充足能源空間，共享綠色產業發展機遇。



“碳排放雙控”促使微觀主體調整經濟行為，激發企業綠色發展內生動力。首先，“碳排放雙控”讓綠色低碳供應鏈管理成為企業價值鏈提升的新渠道。當企業開始關注產品從採購、製造、銷售到回收與廢棄物處理的全生命周期的碳排放，並建立系統化的碳足跡管理體系時，就可以明確自身的排放責任和減排潛力，為參與全球零碳經濟競爭打下堅實數據基礎。通過全生命周期管理，碳排放的壓力會沿著供應鏈傳導，最終帶動供應鏈上的其他企業提高綠色生產水平。其次，“碳排放雙控”促使企業將綠色低碳納入企業的使命、願景與價值觀中，樹立負責任的社會形象，進而獲得資本市場和消費者的青睞。最後，“碳排放雙控”倒逼企業加大零碳技術創新力度，提供零碳產品和服務，投資利用可再生能源和節能減排新技術，進而降低合規成本，培育差異化競爭新優勢。

