中評社北京3月7日電／習近平總書記指出，新質生產力是“符合新發展理念的先進生產力質態”，“發展新質生產力是推動高質量發展的內在要求和重要著力點”。習近平總書記關於新質生產力的重要論述，是對馬克思主義生產力理論的創新發展，進一步豐富了習近平經濟思想的內涵，具有重要的理論和實踐意義，為我們加快發展新質生產力、推動高質量發展指明了前進方向、提供了根本遵循。



人民日報發表中國人民大學教授邱海平文章認為，新質生產力的本質是先進生產力。從生產力質態來看，它是創新起主導作用，以科技創新推動產業創新，擺脫傳統經濟增長方式和生產力發展路徑的當代先進生產力，同時也是綠色生產力；從生產力自身系統性來看，它由技術革命性突破、生產要素創新性配置、產業深度轉型升級而催生，以勞動者、勞動資料、勞動對象及其優化組合的躍升為基本內涵，是以全要素生產率大幅提升為核心標誌的先進生產力；從特點特徵來看，它具有高科技、高效能、高質量特徵，特點是創新，關鍵在質優。從這個意義上看，發展新質生產力不僅僅是生產力總量的增加，更是生產力的深刻變革。



文章指出，發展新質生產力是一個系統工程。馬克思主義認為，社會是一個有機體，生產力及其發展既受生產力諸要素及其變動的影響，也受一定生產關係以及上層建築的影響。全面深化經濟體制改革、擴大高水平對外開放，進一步清除制約發展新質生產力的各種障礙，激發全社會各領域各方面創新發展活力，有利於加快發展新質生產力。



文章強調，發展新質生產力必須以新發展理念為引領。新發展理念具有很強的戰略性、綱領性、引領性，是推動高質量發展的指揮棒、紅綠燈。發展新質生產力，必須完整、準確、全面貫徹新發展理念。



要深入貫徹創新發展理念，加強科技創新特別是原創性、顛覆性科技創新，加快實現高水平科技自立自強，打好關鍵核心技術攻堅戰，形成更多原創性、顛覆性科技創新成果，培育發展新質生產力的新動能；圍繞推進新型工業化和加快建設製造強國、質量強國等，統籌推進科技創新和產業創新，及時將科技創新成果應用到具體產業和產業鏈上，改造提升傳統產業，培育壯大新興產業，布局建設未來產業，完善現代化產業體系；大力發展數字經濟，促進數字經濟和實體經濟深度融合，打造具有國際競爭力的數字產業集群。



要深入貫徹協調發展理念，圍繞發展新質生產力布局產業鏈，提升產業鏈供應鏈韌性和安全水平，保證產業體系自主可控、安全可靠；深入實施區域協調發展戰略，推動城鄉融合發展，促進新質生產力在區域之間、城鄉之間多層次布局和協同發展。



要深入貫徹綠色發展理念，牢固樹立和踐行綠水青山就是金山銀山的理念，堅定不移走生態優先、綠色發展之路，加快發展方式綠色轉型，大力發展綠色生產力和綠色產業，在全社會大力倡導綠色健康生活方式，助力碳達峰碳中和。



要深入貫徹開放發展理念，擴大高水平對外開放，用好國內國際兩個市場兩種資源，增強資源配置能力，為發展新質生產力營造良好國際環境。



要深入貫徹共享發展理念，按照發展新質生產力要求，暢通教育、科技、人才的良性循環，完善人才培養、引進、使用、合理流動的工作機制，健全要素參與收入分配機制，激發勞動、知識、技術、管理、資本和數據等生產要素活力，更好體現知識、技術、人才的市場價值，營造鼓勵創新、寬容失敗的良好氛圍。





