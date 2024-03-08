“全面取消”意味著什麼？

中評社北京3月8日電／政府工作報告提出，繼續縮減外資准入負面清單，全面取消製造業領域外資准入限制措施，放寬電信、醫療等服務業市場准入。擴大鼓勵外商投資產業目錄，鼓勵外資企業境內再投資。



廣州日報發表評論員夏振彬文章表示，全面取消製造業領域外資准入限制措施，並非新提法。去年10月，這一重磅消息已在第三屆“一帶一路”國際合作高峰論壇開幕式上“官宣”。此番寫入政府工作報告，是具體落實，也是再宣示、再部署，進一步彰顯中國推進高水平對外開放的決心，展現中國對外開放的大門將越開越大的堅定態度。當前，外部環境複雜多變。愈是複雜，中國愈是主動開放、引領開放，這是負責任大國的責任擔當，也是掌握發展主動的戰略選擇。



文章分析，“全面取消”具體意味著什麼？



先看“投資引力”。放眼全球，世界各大國均已意識到製造業的獨特地位。在發達經濟體中，有不少國家在製造業領域設置外資准入限制。眼下，全球跨國直接投資意願持續放緩、觀望情緒濃厚。當此之際，中國在自貿區先行先試的基礎上再進一步，“全面取消”，且繼續縮減外資准入負面清單，有助於提振信心、改善預期，直接增強優質外企投資意願，進一步加大引資力度、提升引資質量，推動更多全球優質資源要素在中國集聚。這也意味著，“全面取消”將進一步提高中國全球配置資源能力，增強國內國際兩個市場、兩種資源的聯動效應。



再看“鮎魚效應”。大門敞開，將進來什麼？資金、產品、人才、技術、管理經驗……還有一點很重要，競爭。“全面取消”是否會帶來一定衝擊？不少網友有此疑慮。看看汽車行業就知道了。近年來，中國逐步放開汽車行業外資准入限制，並於2022年起全部取消。特斯拉就是首個進入中國市場的外資獨資汽車廠商。在這一過程中，國內車企直面壓力，深耕自主創新，加快積累競爭優勢，這才有了去年中國新能源汽車產銷量占全球比重超60%的傲人成績。有研究表明，一個國家的國內市場內部競爭越充分，這個國家企業的國際競爭力越強。“鮎魚”多了，將提升行業活力，為製造業轉型升級增添動力。站在消費者的角度看，更充分的競爭將帶來更好的產品和服務。特別是放寬電信、醫療等服務業市場准入，成效可期。



還有，合作共贏。當前世界經濟復甦乏力，“逆全球化”風潮仍在抬頭。在這一背景下，中國全面取消製造業外資准入限制，持續為世界經濟注入暖意、傳遞善意。世界好，中國才會好；中國好，世界會更好。中國進一步對全球資本、技術、信息等敞開懷抱，也向世界展現廣闊的市場、巨大的機遇，為世界繁榮發展注入強大動力。

