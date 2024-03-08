中評關注：綠提前布局基隆市長選舉　藍抗衡

左起基隆市長謝國樑、議長童子瑋。（中評社 張穎齊攝） 中評社基隆3月8日電（記者 張穎齊）基隆東岸商場爭議未解，藍綠攻防升高到中國國民黨基隆市長謝國樑、民進黨基隆市議長童子瑋都被人發動罷免的激烈狀況。而在罷免大戰背後，民進黨提前布局2026基隆市長選舉，有條件角逐的人士紛紛浮出檯面，相互較勁，謝國樑7日主動與童子瑋握手言和，降溫熄火、能否止損須持續觀察。



台灣服飾品牌主富服裝公司（NET）近期因基隆東岸商場建物產權，獲民進黨力挺，槓上謝國樑，升高衝突。此案原只是基隆市政府與廠商之間的糾紛，演變成謝國樑與民進黨前基隆市長、“內政部長”林右昌在2022選舉的新仇舊恨，豈料此案又像失速列車般超展開，臉書社團出現罷免謝國樑聲浪，國民黨基隆市黨部主委吳國勝認為是民進黨基隆市議員助攻操作，因此提出發動罷免反制童子瑋、民進黨議員張之豪、鄭文婷、陳宜、張顥瀚等5人。民進黨基隆市議會黨團則指謝國樑有動員家族企業第二信用合作社連署罷免議長等相關爭議。



民進黨“正國會”二當家、“內政部長”林右昌曾任二屆基隆市長，2022林右昌輔選前綠委蔡適應與謝國樑角逐落敗，接續2024基隆“立委”選舉、“總統”開票，基隆綠營開票都不盡理想，檯面下小動作不少，謝、林因此結怨。



林右昌在520賴清德上任前，力求表現，除了咬住謝國樑，也另外開戰場挑戰國民黨台中市長盧秀燕有關抵費地標售議題，豈料林卻搞錯數據，因烏龍而道歉。林右昌欲速則不達，是否影響賴對林的評價？值得關注。



又因謝國樑尚未與NET善了，民進黨抓準機會，議員們紛求表現，如曾選過民進黨基隆市長初選的湧言會鄭文婷狂轟謝，林右昌子弟兵張顥瀚也加入戰局，這些議員被吳國勝認為有策動罷免謝國樑之嫌，但意外的是童子瑋竟也被列入。



其實，民進黨在2026基隆市長這盤，都能看出出身大基隆地區的賴清德重視，童子瑋是賴的親表姪，而競選台北“立委”失利的高嘉瑜、許淑華都是基隆人，高、許也頻頻在臉書對謝開轟，均被認為是對基隆市長選舉試水溫，高的屬性親賴，許更是賴之前的新潮流派系中常委，高、許、童都與賴交好。對民進黨來說，謝國樑是送上彼此較勁、衝聲量的大好機會。