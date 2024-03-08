中評鏡頭：廣東代表團組會現場 開放且自信

廣東團相關代表主動提出讓媒體走入代表區拍攝，實現了媒體記者與人大代表的“零距離”接觸（中評社 李子寧攝） 中評社北京3月8日電（記者 李子寧）十四屆全國人大二次會議廣東省代表團7日上午在北京首都賓館舉行開放團組會議，吸引超百位記者入團採訪。



在會議現場，最開始媒體代表都被限制在會場後方區域，各位記者聚集在採訪區內，架起了“長槍短炮”。而在會議開始約二十分鐘後，廣東團相關代表主動提出“讓記者朋友們到前面來拍吧，你們到前面來拍，就可以從不同的角度拍到不同的各位代表了。”話音剛落，全場就響起了熱烈的掌聲，記者們紛紛跨步向前，“突破”了會場媒體採訪區的空間限制，實現了媒體記者與人大代表的“零距離”接觸，也得以讓記者把鏡頭更多地對准基層代表。



另外，中評社記者注意到，在茶歇區除了有常規的蛋糕餅幹外，廣東代表團開放日也為媒體記者準備了極具廣東特色的點心。例如有雞仔餅、杏仁餅、盲公餅、油角、“桃果”造型糕點等，在桌上還擺放有不同造型的粵劇裝扮娃娃。



可以說，從廣東代表團開放日上這一個“小插曲”再到茶歇區準備的極具廣東特色的點心和擺設，不僅傳遞著對媒體工作的支持與關心，也再次證明了廣東的大氣、自信與開放，著實令廣大媒體工作者備受鼓舞。