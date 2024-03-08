中評關注：陳建仁520前忙著為賴清德拆彈

蔡英文、賴清德、陳建仁。（照片：蔡英文臉書） 中評社台北3月8日電（記者 鄭羿菲）賴清德520上任前夕，新“內閣”人事在檯面下激烈角力，“行政院長”陳建仁已表明不會續任，近期發動各部會為賴清理執政戰場，拆彈、拔掉地雷，把爭議施政先處理掉，並力拚台股衝2萬點，讓蔡英文政府有一個漂亮的收官。



盤點陳建仁近期發動五大部會，在賴清德上任前先清除施政地雷，一、“經濟部”將面臨20年來首度調漲民生用電的困境，現已外傳4月新電價平均漲幅約10%，不僅工業用電大戶調漲，民生用戶330度以下約漲5%，總計1500萬用電戶全面受影響，將連帶影響物價通膨，只要電價一漲必百物齊漲。但“經濟部長”王美花已放話“有信心”爭取“行政院”補助新台幣千億元，要將調漲電價的民怨壓到最低。



二、“衛福部”4日突然發文取消醫療機構爭取多時的掛號費上限規定，未來要漲掛號費不用再經地方衛生局審查，短短幾日部分醫院掛號費飛漲，民眾罵聲連連。“衛福部長”薛瑞元被藍委追問，直言“沒有做大規模的評估”，引起爭議。陳建仁7日在“行政院會”下令要求“衛福部”、公平會等相關部會確認各醫療院所無聯合哄抬行為，希望藉此平息民怨與質疑。



三、2023年初蔡政府二度出現“蛋荒”，大動作從巴西等進口蛋，由於乏人問津，迄今還有5580萬顆在冰庫裡被罵翻。“農業部”代理部長陳駿季4日表達，預計在4月、5月處理完畢，銷毀還要再花新台幣4000多萬元，再加上當初購蛋費用等已逾上億元。這也要趕在賴清德520就職前，趕忙“拆彈”。



四、“內政部”2022年7月開辦“300億元中央擴大租金補貼專案計劃”，截至今年2月底，申請戶高達61萬戶，已超出原目標的50萬戶。“內政部”7日在“行政院會”報告“2023年至2024年度推動租金補貼”執行情形後，陳建仁明快下令，指示“內政部”提報修正計劃，將所有經申請且符合租金補貼資格者，全數給予補貼。這是在年輕族群最在意的“居住正義”議題上，避免再激怒“租屋族”，讓賴清德520就職後就沒了蜜月期。



五、蔡政府規劃引進印度移工，2月已完成台印勞務合作備忘錄（MOU）換文程序，相關話題持續躍上新聞版面，在野黨、台灣勞工團體都擔憂將影響台灣勞工的就業環境與台灣社會治安，也被質疑看守政府能做重大政策？顯然也是把爭議政策搶先處理，免於賴政府困擾。