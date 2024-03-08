中評關注：台海不平邱國正難眠　蔡賴淡定

邱國正近期數度坦言對兩岸情勢感到擔憂。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月8日電（記者 黃筱筠）台“國防部長”邱國正已不止一次表達對於兩岸情勢的擔憂，昨日更公開提到認同學者趙春山的說法“就算兩岸開戰也不意外”，還說他擔心得睡不好。相較邱國正對兩岸關係的憂慮，蔡英文與即將上台賴清德，似乎不是很緊張，蔡只想要安全下莊，對金門漁船事件並未積極處理，賴上台恐怕只會加劇兩岸關係惡化。



邱國正昨天在“立法院”接受“立委”質詢，國民黨“立委”幾乎都關注兩岸情勢惡化，但民進黨“立委”則顯得比較沒有這麼緊張。邱國正答覆藍委質詢，坦言他提心吊膽，晚上都睡不好，就是擔心兩岸擦槍走火。他更把話講白了，軍事問題是政治問題的延伸，只要政治問題解決了，軍事問題自然可以化解。藍委也建議他，對於兩岸態度應對，應該讓執政黨知道，他回說，如果執政黨有問他，他會提供意見，如果沒有問就是加強軍備。



邱國正日前就傳出因為與賴清德不合，很可能在520就會離開，更傳出已經在打包。邱國正2021年就曾說過，當時兩岸關係是他從軍40年以來最緊張。邱昨天回答也說，“最近兩岸情勢升溫”，但他沒有直接表明是什麼事件，造成兩岸關係惡意上升。但推估最近的兩岸事件，賴清德520即將上任，另外就是金門漁船事件，陸方與“海巡署”談判破裂，加上民進黨“立委”、綠營官員仍在兩岸議題持續批判，激化兩岸緊張關係。



邱國正掌握軍方第一手消息，對於大陸軍機繞台、演訓等狀況掌握最精確消息，邱國正會這麼擔憂兩岸關係發生擦槍走火，一定是研判了大陸軍方動作相關消息，加上“海峽中線”已經不見，金廈海域禁止、限制海域也模糊化，邱之前就說過這會減少緩衝時間與空間，如果雙方沒有控制，在兩岸民意反彈壓力下，會不會真的擦槍走火，真的說不準，這是邱國正這麼擔憂的原因。他還說現現在不宜貿然挑起戰端，這個話說給誰聽？值得玩味。



蔡英文目前還沒有卸任，對於金門漁船事件卻沒有積極處理，讓事件落幕，還讓“海洋委員會主委”管碧玲對外說話，讓兩岸惡意氣氛不斷累積；賴清德因為還沒有上台，也不可能動手處理兩岸事件。目前看起來像是政府處於空窗期，根本沒有人積極處理。

