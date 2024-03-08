林敏潔答中評：報告涉台部分表達四層意志

林敏潔（中評社 海涵攝） 中評社北京3月8日電（記者 海涵）全國政協委員林敏潔在2024年全國兩會期間接受中評社記者採訪。談及政府工作報告涉台表述，林敏潔說，政府工作報告傳遞的政策信號是堅定不移的，表達了所有期望兩岸統一的全體中華兒女的心聲。談到兩岸文化交流，林敏潔說，文化在兩岸交流中發揮著自然動人的親和力和凝聚力的作用，相信今後兩岸文化交流會雙向奔赴、更加密切。



談及今年政府工作報告涉台表述，林敏潔說，今年是新中國成立75周年，是實現“十四五”規劃目標任務的關鍵一年。政府工作報告表述很明確，堅持貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，表達了黨中央“堅持、反對、推動、推進”四個層次的意志。該堅持的一個中國、“九二共識”，必須堅持；該反對的“台獨”分裂、外來幹涉，必須堅決反對；兩岸關係和平發展，必然是宗旨和意願，必須推動；對於祖國統一大業，必須堅定不移推進。政府工作報告傳遞的政策信號是堅定不移的，表達了所有期望兩岸統一的全體中華兒女的心聲。



今年政府工作報告繼續強調，“深化兩岸融合發展，增進兩岸同胞福祉”。林敏潔結合自己的履職經驗分享了她對於兩岸融合發展的理解。林敏潔指出，融合發展是全面的融合發展，增進福祉是涵蓋兩岸同胞的全體中國人的福祉。



“我是任職於南京師範大學的文科老師，也是南京市台灣同胞聯誼會的會長、江蘇省台聯的副會長。我們每年都舉辦各種聯誼活動，尤其在中國傳統佳節時台胞們常常相聚在一起。如春節我們舉辦新春聯歡會；今年的婦女節我們將邀請台胞觀看電影、共同做手工活動，主要是交流敘述鄉情。”林敏潔特別提到，他們連續舉辦兩岸台籍教師融合發展座談會、研討會，在與台籍教師台生交流中，發現他們對於祖國的發展進步非常認同，他們在日常生活中，分享到了祖國改革開放、發展進步帶來的生活福祉，感受到了祖國建設成就所帶來的現實獲得感和幸福感。



林敏潔說，加強兩岸認同，促進民心相融相通，深化兩岸融合發展是當務之急。為塑造兩岸認同、深化民心相融相通，應當推動兩岸高校教師及台生群體為兩岸加強交流做更多的交流工作。一是挖掘共同文化記憶，弘揚中華優秀傳統文化；二是積極舉辦兩岸教師中國文學共享會、同文文化記憶研討會、論壇、中國歷史研習營等活動；三是增強台灣知識界和科研群體對祖國大陸的歸屬感和認同感。



如今，越來越多大陸影視劇在台灣受到廣泛歡迎。林敏潔曾負責過一些電影節的工作，對此深有感觸。她說，大陸的古裝劇在台灣廣受好評，像早期的《三國演義》《康熙王朝》《雍正王朝》等都在島內掀起觀看浪潮；後來的《琅琊榜》《甄嬛傳》《花千骨》《三生三世十里挑花》等電視劇以及《慶餘年》《陳情令》等網劇也深受島內民眾喜歡；特別是最近播出的《繁花》更是在台灣大為“盛放”。同樣地，台灣也有不少影視劇受到許多大陸觀眾的喜愛。



林敏潔認為，祖國影視劇在台灣受歡迎，這非常令人欣慰。一方面，這是兩岸文教融合的一種形式。兩岸同胞血濃於水，兩岸文化同文同宗，中華民族是根植於每一名中國人血脈中的文化基因。相同的文化根脈、相同的文字語言，這使台灣同胞對於祖國影視劇的理解會非常直接，非常自然。文化在兩岸交流中發揮著自然動人的親和力和凝聚力的作用，相信今後兩岸文化交流會雙向奔赴、更加密切。



另一方面，這種現象也反映了祖國經濟發展必然會帶來文化精品叠出。“經濟強，文化興”，經濟與文化是相輔相成的。文化體現的是祖國的軟實力，體現的是我們當下中國人的精神面貌和藝術追求。願更多更優秀的祖國影視劇進入台胞的視野，成為他們文化生活中不可或缺的一部分。



“不僅是電影，更歡迎島內台胞們多看看祖國大好河山，感悟文化傳統，體驗民風民俗。”林敏潔說，未來，兩岸應加強文化、科技、體育、傳媒、人員等多方面的交流，使台胞能在“線上常瞭解”之外、還能有“線下多交流”，讓台胞在參觀訪問交流中看到更加可信、可親、可愛、可敬的祖國。希望兩岸同胞共同攜手努力，為中華民族的偉大復興貢獻智慧和力量。